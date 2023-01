Smučarske skakalke so v soboto opravile z zgodovinsko tekmo ženskih dvojic, na kateri sta Slovenki Ema Klinec in Nika Križnar v zahtevnih razmerah, v megli in vetru, zasedli peto mesto. Danes pa so se skakalke pomerile še na drugi posamični preizkušnji na tem prizorišču. Na prvi je v petek slavila devetnajstletna Kanadčanka Alexandria Loutitt, danes pa se je nove zmage svetovnega pokala veselila včerajšnja zmagovalk superekipne tekme Eva Pinkelnig.

Selina Freitag je z drugim mestom vpisala uspeh kariere. Foto: Guliverimage Avstrijska veteranka je s 96 metrov dolgim skokom vodila že po prvi seriji, ki jo je spremljalo sneženje. A njeno vodstvo ni bilo zajetno, pred drugo Selino Freitag, ki ji je z 98,5 metri uspel najdaljši skok., je imela zgolj 0,3 točke prednosti. Najboljšo trojico je s tremi točkami zaostanka zaključevala Norvežanka Thea Minyan Bjoerseth. Pinkelnigova je v finalu pristala pri 98,5 metrih, kar je bila daljava finala in zadržala vodstvo. Freitagovo je prehitela za 1,3 točke, Nemka je z drugim mestom vknjižila rezultat kariere.

Na najnižjo stopnico zmagovalnega odra se je s četrtega mesta po polovici prebila Norvežanka Anna Odine Stroem, ki je imela že deset točk zaostanka za zmagovalko. Norveški ekipni uspeh sta dopolnili Silje Ospeth, ki je z 12. napredovala na četrto mesto, in Bjoersethova, ki se ji finalni skok ni posrečil, tako da je s tretjega zdrsnila na peto. Vse tri Norvežanke je ločevalo zgolj 0,6 točke.

Eva Pinkelnig slavi osmo posamično zmago v karieri, peto posamično te sezone. Foto: Guliverimage

Križnarjeva za 1,7 točke zgrešila zmagovalni oder

Tik za njimi je končala Nika Križnar, ki je po prvi seriji zasedala peto mesto (94,5 metra), v finalu pa skočila 98 metrov, a za doskok prejela slabše ocene in tako za 1,7 točke zgrešila stopničke.

Nika Prevc do druge najboljše uvrstitve v karieri

Odlično je nastopila tudi najmlajša v slovenski vrsti Nika Prevc. V finalu je 95 metrom iz prve serije dodala še en meter in napredovala s 13. na 8. mesto, kar je njena druga najboljša uvrstitev kariere. V Lillehammerju in na Ljubnem je bila sedma.

Nika Prevc je zasedla osmo mesto, le v Lillehammerju in na Ljubnem je bila v razvrstitvi višje. Foto: Guliverimage

Manj prepričljiva je bila Ema Klinec, skoka, dolga 87,5 in 90,5 metra, sta zadostovala za 17. mesto. Do točk je prišla tudi Katra Komar (87, 88 metrov), ki je s 26. mesta napredovala do 20.

Maja Vtič je bila s skokom, dolgim 84,5 metra, prekratka za finale, zasedla je 35. mesto.

Nadaljevanje konec januarja v Nemčiji

Skakalke bodo imele prihodnji konec tedna tekmovanja prost, svetovni pokal se bo 27. januarja nadaljeval v Hinterzartnu.

Pinkelnigova še povečala prednost Avstrijka ima v skupnem seštevku več kot 260 točk prednosti. Foto: Guliverimage V skupnem seštevku svetovnega pokala je Pinkelnigova še povečala vodstvo. Z novo zmago je presegla tisočico. Pred najbližjo zasledovalko, danes sedmo Katharino Althaus ima 263 točk prednosti, tretja Stroemova zaostaja že 369 točk. Najboljša Slovenka Križnarjeva je peta. Vrstni red svetovni pokal: 1. Eva Pinkelnig - 1.016 točk

2. Katharina Althaus - 753

3. Anna Odine Stroem - 647

4. Silje Opseth - 583

5. Nika Križnar - 565

7. Ema Klinec - 475

14. Urša Bogataj - 249

21. Nika Prevc - 143

37. Katra Komar - 27

41. Maja Vtič - 6

51. Nika Vetrih - 1



Zao, smučarski skoki (Ž):

Kvalifikacije domačinki, Križnarjeva peta

Nedeljske kvalifikacije je dobila Juki Ito, ki je skočila 95 metrov. Enaka dolžina je uspela Niki Križnar, ki pa je dobila slabše ocene in je kvalifikacijsko serijo končala na petem mestu. Ema Klinec je bila sedma (90 m). Na tekmo so se v konkurenci 45 skakalk uvrstile tudi Katra Komar z 20. rezultatom (83,5 m), Nika Prevc z 22. (83,5 m) in Maja Vtić, ki je bila na kvalifikacijah 33. (79 m).