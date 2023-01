Slovenske stopničke v Sapporu

Na prvi tekmi celinskega pokala smučarskih skokov v japonskem Sapporu je Matija Vidic zasedel tretje mesto in se s tem veselil prvih stopničk v karieri. Zmagal je Norvežan Sondre Ringen, drugi je bil Avstrijec Philipp Aschenwald. Med deseterico so končali še Žak Mogel, Tilen Bartol in Mark Hafnar.

Skakalci so po tekmah v Planici odpotovali na Japonsko, kjer so na olimpijski skakalnici Okurajama že opravili prvo tekmo.

Po prvi seriji je vodil Norvežan Joacim Oedegaard Bjoereng s 134,5 metra in 122,5 točke pred Matijo Vidicem, ki je ob močnem vzgorniku skočil do daljave dneva - 140 metrov - in zbral 119,8 točke. Tretji je bil še en Norvežan Sondre Ringen s 134,5 metra in 118,3 točke. Četrti je bil Mark Hafnar s 135 metri in 115,1 točke, Žak Mogel je zasedal 10. mesto, Tilen Bartol 11., Rok Oblak 17., Patrik Vitez je bil 25., kar je pomenilo, da so se vsi Slovenci uvrstili v finalno serijo.

Trije slovenci med deset

Vitez je v finalu pridobil pet mest in je bil na koncu 20., Oblak je s 13. oceno finala, skočil je 130 metrov, napredoval na 15. mesto. Bartol je s peto oceno finala s 132,5 metra napredoval na 7. mesto. Enako daljavo, a z manj vetrovnega pribitka je zmogel Mogel, ki je z drugo oceno finala skočil do petega mesta, Hafnar pa je s 124,5 metra padel na deveto mesto.

Vidic je v finalu pristal pri 130,5 metra, kar je bila sedma ocena finala, in z 232,8 točke zasedel končno tretje mesto. To so njegove prve stopničke celinskega pokala. Na prvo se je s tretjega po uvodni seriji zavihtel Ringen, ki je pristal pri 138 metrih in zbral 244,5 točke, drugi pa je bil peti po polovici Avstrijec Philipp Aschenwald, ki je v finalu pristal pri 139,5 metra in zbral 234,4 točke.

Skakalce v Sapporu čakata še dve tekmi celinskega pokala, druga za drugo v noči na nedeljo.