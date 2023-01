Lanišek po nove stopničke, Masle po prve točke

Poljsko prizorišče Zakopane bo danes gostilo še posamično tekmo smučarskih skakalcev. Slovenci bodo poskušali popraviti vtis sobotne ekipne preizkušnje, na kateri so Anže Lanišek, Peter Prevc, Timi Zajc in Lovro Kos končali na četrtem mestu in za več kot 25 točk zaostali za zmagovalnim odrom. Za točko so zmagali Avstrijci pred Poljaki, tretji so bili Nemci.

"Znamo precej bolje, a znali smo tudi že precej slabše. Nekje solidno, in upam, da na naslednji ekipni tekmi pokažemo še kaj več," je po četrtem mestu dejal najboljši slovenski skakalec zime Lanišek, ki je bil v seštevku skokov z ekipne tekme tretji.

Ta se bo danes znova boril za posamični zmagovalni oder. Ob njem pa bo nastopila še šesterica. Kot prvi se bo po premierne točke svetovnega pokala odpravil debitant Rok Masle (številka dve), sledili mu bodo Domen Prevc (25), Žiga Jelar (29), Lovro Kos (34), Peter Prevc (36), Timi Zajc (37), kot predzadnji pa bo nastopil Lanišek (49).

Selitev na Japonsko

Svetovni pokal smučarskih skakalcev se bo po večerni tekmi preselil v Saporo, kjer jih med petkom in nedeljo čakajo tri posamične tekme.

Posamična tekma, Zakopane:

