Prevc zapravil stopničke, Mogel do rezultata kariere, Lanišek brez točk

Junak druge tekme v Saporu je postal Avstrijec Stefan Kraft, ki je imel nekaj več vetrovne sreče od drugega Halvorja Egnerja Graneruda. Na tretje mesto se je uvrstil zmagovalec petkove tekme Rjoju Kobajaši, ki je v drugi seriji na oder za zmagovalce skočil z 11. mesta. Peter Prevc in Timi Zajc sta zapravila lepo izhodišče za stopničke, zato pa je rezultat kariere dosegel Žak Mogel. Naš najboljši v zimi Anže Lanišek je imel v prvi seriji smolo z vetrom in ob slabšem skoku ostal brez točk za svetovni pokal.

Avstrijec Stefan Kraft se je v Saporu veselil 27. zmage v karieri. V obeh serijah je imel lepo pomoč vetra v prsi, kar je svetovni rekorder znal s pridom izkoristiti. Najboljši je bil že v prvi seriji, v drugi pa je odbil napad Halvorja Egnerja Graneruda in Rjojuja Kobajašija. Japonec je napadel z 11. mesta in napredoval za kar deset mest. Norvežan je imel v obeh serijah veter v hrbet, kar mu je preprečilo, da bi se veselil nove zmage.

Tudi vodilni v skupnem seštevku Dawid Kubacki ni imel sreče z vetrom, a je zaradi dobre forme lahko skočil do četrtega mesta.

Po prvi seriji je za slovenski tabor kazalo odlično, saj sta bila Peter Prevc in Timi Zajc na tretjem oziroma šestem mestu. V drugo se ob vetru v hrbet nista znašla in krepko pokvarila uvrstitvi. Starejši Prevc je izgubil kar deset mest, Zajc pa je bil na koncu 12.

Zato pa je imel razlog za veselje Žak Mogel, ki se je razveselil najboljšega dosežka kariere. Pred današnjim dnem je bil najvišje pred petimi leti v Ruki, kjer je bil 20. V Saporu je bil po prvi seriji 22., v drugo pa napredoval do desetega mesta.

Osmoljenec dneva je bila naš najboljši Anže Lanišek. Prav pri njem se je v prvi seriji obrnil veter. Vodja tekmovanja Borek Sedlak ga je spustil v zelo slabih razmerah. Če so imeli pred njim skakalci lepo podporo vetra v prsi, je najboljšemu slovenskemu skakalcu v tej zimi zapihal veter v hrbet. V takšnih razmerah je zmogel le 103,5 metra, kar ga je potisnilo na 50. mesto, zato je drugič v sezoni ostal brez točk svetovnega pokala. Za drugo serijo sta bila prekratka tudi Domen Prevc in Lovro Kos, ki je imel težave z vezmi in je nastopil povsem ob koncu prve serije. Žiga Jelar je svoj nastop končal že v kvalifikacijah.

V nedeljo bo v Saporu na sporedu še tretja tekma, ta pa se bo začela že ob 2. uri po slovenskem času.

Rezultati Sapora 1. Stefan Kraft (Avt) 283,5 točke (139 m/135,5)

2. Halvor Egner Granerud (Nor) 277,9 (129,5/132)

3. Ryoyu Kobayashi (Jap) 276,1 (129/137,5)

...

10. Žak Mogel (Slo) 248,9 (133/137,5)

12. Timi Zajc (Slo) 245,7 (132/119,5)

13. Peter Prevc (Slo) 244,8 (136/119,5)

... Brez finala:

35. Domen Prevc (Slo)

44. Lovro Kos (Slo)

50. Anže Lanišek (Slo) Svetovni pokal, skupno (15/32): 1. Dawid Kubacki (Pol) 1140

2. Halvor Egner Granerud (Nor) 1036

3. Anže Lanišek (Slo) 912

...

15. Timi Zajc (Slo) 248

17. Peter Prevc (Slo) 221

19. Lovro Kos (Slo) 186

24. Žiga Jelar (Slo) 127

34. Domen Prevc (Slo) 57

39. Žak Mogel (Slo) 26

... Pokal narodov: 1. Avstrija 3138

2. Poljska 2670

3. Norveška 2422

4. Slovenija 2152

...

Kasai tudi drugič brez tekme

Noriaki Kasai je imel novo priložnost za preboj na tekmo svetovnega pokala, na kateri je zadnjič nastopil februarja 2020, a je bil tudi tokrat prekratek. Foto: Guliverimage

Smučarski skakalci so se po Zakopanah preselili v deželo vzhajajočega sonca, kjer bodo med petkom in nedeljo tri individualne preizkušnje. V petek je imel največ razlogov za zadovoljstvo zmagovalec lanske sezone Rjoju Kobajaši, ki je v Saporu skočil do zmage in sploh prvič v tem tekmovalnem obdobju stal na zmagovalnem odru.

Na tem sta mu družbo delala prvi in drugi skakalec letošnje zime Kubacki in Granerud. Zadnja sta bila najboljša v kvalifikacijah za sobotno tekmo. Kubackega je odneslo kar 144,5 metra in je bil za 2,1 točke boljši od Norvežana. Kobajaši je imel deveti dosežek kvalifikacij.

Od slovenskih orlov je bil najdaljši Zajc s 140 metri, kar je zadoščalo za osmi rezultat.

Naš najboljši mož te zime Lanišek se še ni najbolje spoprijateljil s skakalnico v Saporu in je imel v kvalifikacijah 11. dosežek, tekma pa se mu je nato povsem ponesrečila.

Na tekmo so se uvrstili Kos (125,5 m/16.), Domen Prevc (128,5/20.), Mogel (130/26.) in Peter Prevc (125,5/31.), medtem ko se je nastop povsem ponesrečil Jelarju, ki je skočil le 100 metrov.

Tako kot v petek je bil tudi 24 ur pozneje 50-letni Noriaki Kasai za malenkost prekratek, da bi se uvrstil na tekmo. Včeraj mu je zmanjkalo pičle 0,4 točke, danes pa je bil v kvalifikacijah 55.

Rezultati kvalifikacij