Lovro Planko presenečen po evropskem bronu: Tega res nisem pričakoval

Lovro Planko je včeraj na odprtem evropskem prvenstvu v Lenzerheideju v Švici na 20-kilometrski tekmi zaostal le za zlatim Norvežanom Endrejem Stroemsheimom, ta je zmagal z vsemi 20 zadetimi streli, in srebrnim Ukrajincem Antonom Dudčenkom, ki je tako kot Planko zgrešil enkrat. Z odličnim tekom je na koncu za zmagovalcem zaostal dve minuti in 16 sekund.

Na tekmi sta nastopila še Matic Repnik in Matic Bradeško, ki pa nista bila dovolj natančna na strelišču. Repnik je bil s tremi minutami pribitka 61., Bradeško pa s petimi 86.

A flawless 20/20 brings gold to Endre Stroemsheim in the Men Individual at the Open European Championships 🙌



🥇🇳🇴 Endre Stroemsheim

🥈🇺🇦 Anton Dudchenko

🥉🇸🇮 Lovro Planko



Watch all competitions on https://t.co/SPg3pYoKpk and follow along on the Official IBU App! 🥳 pic.twitter.com/FQjqfRYQ3e — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) January 25, 2023

Brez zgrešenega strela bi se borila za zmago

Pri dekletih je svoj veliki talent znova pokazala Lena Repinc, ki pa je po enkrat zgrešila na prvem in zadnjem postanku ter prišla do 17. mesta. Brez zgrešenega strela bi se borila za zmago, saj je v cilju zaostala dve minuti in 10 sekund. Zelo lep nastop je uspel tudi Kaji Zorč na 31. mestu in Klari Vindišar na 37. Kaja Marič preizkušnje ni končala. Zlato je odšlo v Nemčijo po zaslugi Lise Marie Spark.

Congratulations to the medalists in the Women Individual at the Open European Championships in Lenzerheide! 💪



🥇🇩🇪 Lisa Maria Spark

🥈🇺🇦 Yuliia Dzhima

🥉🇩🇪 Selina Grotian



Watch live on https://t.co/SPg3pYoKpk and follow along on the IBU App! #OECH2023 pic.twitter.com/B2TeCXFkIx — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) January 25, 2023

"Mislim, da sem presenetil vse, najbolj pa sebe"

"Res sem vesel tretjega mesta na posamični tekmi. To je že moja druga bronasta medalja v Lenzerheideju, prvo sem dobil pred nekaj leti na mladinskem svetovnem prvenstvu. Smuči sem imel res dobre in tudi tek je potem končno stekel po bolezni s konca decembra. Zgrešen strel na prvem postanku me ni zmedel in sem ostal zbran vse do konca. Nisem si mislil, da lahko na individualni preizkušnji dosežem tak rezultat. Mislim, da sem presenetil vse, najbolj pa sebe. Res sem zelo vesel," je bil zadovoljen član slovenske reprezentance A, ki bo februarja tekmoval tudi na svetovnem prvenstvu v Oberhofu v Nemčiji.

