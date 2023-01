Za mladega biatlonca še druga zlata medalja

Slovenske športnice in športniki so na Ofemu osvojili štiri odličja, vsa najžlahtnejša. Prvo zlato medaljo za Slovenijo je na posamični tekmi priborila smučarska skakalka Nika Prevc. Skakalke so nato bile zlate še na ekipni tekmi, Trojer pa je v torek slavil v posamičnem sprintu na 7,5 km.

Bron je na današnji tekmi osvojil Francoz Guillaume Poirot (+1:40,5). Na 21. mestu je preizkušnjo končal Ruj Grošelj Simić, Aljaž Omejc je bil 28., Martin Jensko pa 51.

Ženska posamična tekma na 10 km se bo začela ob 13.30.

"Bilo je super. Tekel sem izjemno, streljal sem zelo dobro. Eno tarčo sem zgrešil, ampak ni bilo nič hudega. Proga je bila kar hitra, malo ledena. Sonca sicer ni bilo in je bolj mrzlo kot zadnjič. Občutki so super," je v cilju dejal zdaj že dvakrat zlati Trojer.

S prvo vožnjo v veleslalomu so opravile alpske smučarke. Od Slovenk je najvišje na 27. mestu Ana Bokal. V drugi vožnji bodo na koncu nastopile tudi vse, ki se niso uvrstile med prvo trideseterico. Ana Merc je sicer končala na 31. mestu, Hana Andolšek Vertovšek na 34. in Pika Pepevnik na 37. Druga vožnja bo na sporedu ob 13.15.

Slovenska mešana reprezentanca v nordijski kombinaciji ima na mešani ekipni tekmi dobro izhodišče pred tekaškim delom, saj po končanih skokih vodi pred Poljsko in Nemčijo. Tekaški del se bo začel ob 14. uri.

Smučarske tekačice in tekači se danes v Sappadi merijo v sprintu. Skozi jutranje kvalifikacijsko sito so se v četrtfinale prebili Bor Petrovič, Mina Repe in Manca Katrašnik. V kvalifikacijah pa so obstali Lovrenc Karničar, Philip Yazbeck Lavrič Pregelj, Žan Jevšinek, Živa Melihen in Ajda Šmit.