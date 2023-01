Slovenske skakalke deklasirale tekmice in osvojile zlato

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na ekipni tekmi smučark skakalk na Olimpijskem festivalu evropske mladine na srednji skakalnici v Planici so Tinkara Komar, Katarina Pirnovar, Taja Bodlaj in Nika Prevc osvojile zlato medaljo!

Slovenke so bile med petimi reprezentancami brez konkurence od prvega do osmega skoka na tekmi. Tinkara Komar je povedla naše v vodstvo z 90 metri, nadaljevala je Katarina Pirnovar z 91 metri, Taja Bodlaj je doskočila pri 89 metrih, piko na i prvi seriji je s 94 metri postavila Nika Prevc, kar je pomenilo več kot 100 točk prednosti pred konkurenco.

V finalni seriji je Komarjeva skočila še tri metre dlje, 93 metrov, Pirnovarjeva je ponovila 91 metrov iz prve serije, Bodlajeva je pristala pri 90 metrih, Prevčeva pa je konkurenco deklasirala s 95 metri. Slovenke so zbrale 859,5 točke, srebrne Italijanke kar 203 točke manj, še dodatne 11,8 točke manj pa na tretjem mestu Nemke. Četrte Poljakinje in pete Avstrijke so zaostajale že skoraj tristo točk.

Priložnost za še tretje odličje bodo skakalke na Olimpijskem festivalu evropske mladine v Furlaniji - Julijski krajini imele čez dva dni na mešani ekipni tekmi.