Bolezen udarila po biatloncih, najbolj trpi Anamarija Lampič

"Najpomembnejše je, da ekipa ostane zdrava in da oboleli čim prej okrevajo," si pred svetovnim prvenstvom v Oberhofu (od 8. do 19. februarja) želi glavni trener slovenske biatlonske reprezentance Ricco Gross. Jakov Fak je že skoraj zdrav, Polona Klemenčič prav tako, trenutno pa najbolj trpi Anamarija Lampič, ki preboleva angino. Večji del reprezentance se te dni pripravlja na Pokljuki, v ponedeljek pa se seli na zadnji sklop priprav v Ruhpolding.

Te dni vodstvu reprezentance največje skrbi povzročajo najrazličnejše zdravstvene težave tekmovalk in tekmovalcev. In če sta se Jakov Fak, ki je virozo preboleval med nedavnim svetovnim pokalom v Antholzu, in Polona Klemenčič, ki zaradi bolečin v trebuhu ni tekmovala vse od letošnje Pokljuke, vrnila na treninge, je trenutno v precej slabšem položaju prva zvezdnica slovenske ženske vrste Anamarija Lampič.

Če teh skrbi ne bi bilo, bi se prihajajočega vrhunca sezone v Oberhofu lahko v slovenskem taboru izjemno veselili. Fak se je namreč v Ruhpoldingu po dveh letih suše spet prebil na stopničke, Lampičeva se jim tudi na tekmah svetovnega pokala vse bolj približuje, na sprintih najvišje ravni je bila že dvakrat peta, z le malo boljšim streljanjem bi lahko posegla po vrhu, odlično napreduje mlada četa z Alexom Cisarjem, Tonijem Vidmarjem in Lovrom Plankom, vse bolj samozavestni sta tudi sestrični Polona in Živa Klemenčič ...

Anamarija Lampič preboleva angino. Foto: Guliverimage

Na prvem mestu je zdravje

"Posebej veseli smo izidov zadnjih treh tednov. Od decembra smo naredili še en korak naprej. Za vso ekipo je še kako pomembno, da se tega zavedamo," je z dosežki svojih varovancev zadovoljen Ricco Gross, a zaskrbljeno dodaja: "Najpomembnejše pa je, da ekipa ostane zdrava in da oboleli čim prej okrevajo."

V Nemčijo potujejo vsi najboljši tekmovalke in tekmovalci, v ženski vrsti ob Anamariji Lampič, Poloni in Živi Klemenčič še Lena Repinc, v moški pa Jakov Fak, Miha Dovžan, Rok Tršan ter mlada trojica Alex Cisar, Toni Vidmar in Lovro Planko. Ta te dni sicer ne trenira z reprezentanco A, pač pa tekmuje na evropskem prvenstvu v Lenzerheideju v Švici, kjer je včeraj že osvojil bronasto medaljo. Zaradi EP na pripravah manjkata tudi Repinčeva in Tršan.

Manjka tudi Lampičeva, ki je zbolela pred tednom dni po sprintu v Antholzu in po angini še vedno ni nared za trening. Tudi Polona Klemenčič še ni 100-odstotna. "Škoda za obe. Posebej Anamarija bi tekme v Anterselvi potrebovala. Prvič bi nastopila v zasledovanju, nato še v štafeti. Upam, da bosta do SP obe nared in da bosta v Oberhofu lahko pokazali, kaj znata in zmoreta," pravi Gross. Vodstvo upa, da bo teh 14 dni do svetovnega prvenstva vendarle dovolj časa, da se tekmovalci pozdravijo in izpilijo formo.

Jakov Fak je že skoraj povsem zdrav, na krilih uspeha v Ruhpoldingu pa tudi zelo motiviran. Foto: Guliverimage

"Cilje je težko opredeliti s kolajnami in osvojenimi mesti"

Se pa zdaj biatlonska reprezentanca posveča tudi umiritvi in počitku, primerno nezahtevni pa so tudi treningi. V Ruhpoldingu bodo intenzivnost teh počasi dvigovali, najprej na srednjo raven, v zadnjih dneh pred prvenstvom pa na visoko, še pojasnjuje glavni trener naše izbrane vrste. O rezultatskih ciljih v Oberhofu pa je povedal: "Cilje je težko opredeliti s kolajnami in osvojenimi mesti. Pomembno je, da vsak tam pokaže najboljšo formo in največjo željo. Tekma pa bo pokazala, kako nam je to uspelo in kam nas to lahko popelje."

Je pa motivacija pri tekmovalcih tudi zaradi stopničk Jakova Faka na posamični tekmi v Ruhpoldingu visoka. "V Ruhpoldingu je združil odličen tek in izjemno streljanje. Zdaj ima spet tisti občutek, kako je, če si na stopničkah, in dobil je potrditev, da to še vedno zmore. Tak uspeh pa dvigne apetite in vzdušje tudi pri vseh drugih," nam je na Pokljuki potrdil Gross.

"Ob idealnem razpletu je tako med dekleti kot med fanti realen tudi boj za odličje. To smo dokazali. A tega od nikogar ne smemo zahtevati," pa je glavnega trenerja dopolnil vodja panoge pri Smučarski zvezi Slovenije Tomas Globočnik.

Spored SP v Oberhofu: Sreda, 8. februar:

14.45, mešane štafete (moški + ženske) Petek, 10. februar:

14.30, ženski sprint, 7,5 km Sobota, 11. februar:

14.30, moški sprint, 10 km Nedelja, 12. februar:

13.25, žensko zasledovanje, 10 km

15.30, moško zasledovanje, 12,5 km Torek, 14. februar:

14.30, moška posamična tekma, 20 km Sreda, 15. februar:

14.30, ženska posamična tekma, 15 km Četrtek, 16. februar:

15.10, tekma mešanih parov (moški + ženske) Sobota, 18. februar:

11.45, moška štafeta, 4 x 7,5 km

15.00, ženska štafeta, 4 x 6 km Nedelja, 19. februar:

12.30, moški skupinski start, 15 km

15.15, ženski skupinski start, 12,5 km

Preberite še: