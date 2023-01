Še ena izjemna predstava Anamarije Lampič

Anamarija Lampič v svoji prvi biatlonski sezoni še naprej navdušuje, potem ko je v svetovnem pokalu že osupnila s petim mestom na sprintu v Hochfilznu, se je v pokalu IBU že tudi zavihtela na stopničke (drugo mesto na skupinskem startu v Ridnaunu), je danes na svetovnem pokalu v Antholzu na Južnem Tirolskem z izjemno hitrim tekom spet zabeležila izjemen rezultat. Bila je peta, premoč je danes priznala le štirim izjemnim biatlonkam, zmagovalki Dorothei Wierer, Chloe Chevalier, Elviri Öberg in norveški zvezdnici Marte Olsbu Roeiselenad.

