Dvakratna olimpijska prvakinja bo izpustila svetovno prvenstvo

Desetkratna svetovna prvakinja to zimo še ni nastopila v svetovnem pokalu in še vedno trpi za posledicami koronske okužbe iz marca lani. Od takrat se Tiril Eckhoff ne more več normalno ukvarjati s tekmovalnim športom. Še vedno ni jasno, kdaj ji bo to spet uspelo in kako se bo njena kariera nadaljevala.

Prvo ime norveške ženske ekipe na SP bo trikratna olimpijska prvakinja iz Pekinga Marte Olsbu Roeiseland. Tudi ta je zaradi covida-19 sezono začela šele pozno januarja. Pri moških je največje upanje Norvežanov za zlato Johannes Thingnes Boe.

