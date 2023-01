V tesnem zaključku nova zmaga Julie Simon

Po četrtem, zadnjem strelskem nastopu se je odvil troboj za zmago, potem ko je Simon zgrešila eno tarčo, Vittozzi in Chevalier-Bouchet pa sta zadeli vseh pet strelov.

V taktičnem zadnjem krogu je z napadom najprej poskusila Italijanka, a ji je na spustu Simon nekoliko ušla, nato povečala prednost ter še sedmič v karieri slavila. Pred Vittozzi je imela 2,6 sekunde naskoka, pred rojakinjo pa 6,7.

Skupno so bile to 20. stopničke v karieri za Simon in osme letos, s čimer je izdatno povišala prednost v skupnem seštevku. V njem ima zdaj 756 točk, druga je s 615 točkami Švedinja Elvira Öberg, ki pa danes ni startala. Tretja je Vittozzi s 538 točkami.

What a final loop by Simon, Vittozzi and Chevalier-Bouchet - with Simon pulling ahead on the final meters! 💥



Thrilling end and a 3rd victory of this season for the Total Score leader.



Watch the competitions on https://t.co/bk5aBBso9Q and follow along on the Official IBU App!