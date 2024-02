Simonova brez kolajne, a vseeno še dve za Francijo

Začetek tekme s skupinskim štartom. Foto: Reuters Francoski biatlon je na svetovnem prvenstvu v Novem mestu na Češkem do 11. in 12. kolajne, a nobene od teh dveh ni osvojila Julia Simon. Ta je bila zlata na šprintu, v zasledovanju, v ženski in mešani štafeti ter bronasta na individualni tekmi. Na nedeljski s skupinskim štartom pa je končala na četrtem mestu, potem ko je zgrešila tri tarče od dvajstih.

Brez zgrešenega strela je zmagala Justine Braisaz-Bouchet in tako tudi ta Francozinja prišla do pete kolajne na tem prvenstvu (srebro na šprintu, bron v zasledovanju, zlato v štafeti in zlato v mešanih parih). Bronasto kolajno pa si je okrog vratu nadela Lou Jeanmonnot, ki je z enim zgrešenim strelom za rojakinjo zaostala nekaj manj od minute. Francosko prevlado na zadnji ženski tekmi prvenstva je z drugim mestom presekala Italija Lisa Vittozzi. Zadela je vseh 20 tarč, a na progi zaostala 31 sekund.

SP v biatlonu, Nove mesto, skupinski start, 12,5 km:



1. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) 34:27,2 (0)

2. Lisa Vittozzi (Ita) +31,2 (0)

3. Lou Jeanmonnot (Fra) +56,7 (1)

4. Julia Simon (Fra) +1:24,9 (3)

5. Vanessa Voigt (Nem) +1:29,7 (0)

6. Lisa Hauser (Avt) +1:36,9 (1)

7. Anna Gandler (Avt) +1:44,8 (2)

8. Tuuli Tomingas (Est) +1:46,9 (1)

9. Hanna Öberg (Šve) +1:48,4 (3)

10. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) +1:48,8 (3)