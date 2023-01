Slovenkam se štafetna tekma ni posrečila, zmaga Norvežankam

Norveška je zmagovalka štafetne preizkušnje za svetovni pokal biatlonk v nemškem Ruhpoldingu. V cilju so Norvežanke ugnale drugouvrščeno Nemčijo in tretjeuvrščeno četverico Italijank. Slovenke so bile daleč od vidne uvrstitve, po kar štirih kazenskih krogih in skupno 14 popravah so zasedle 17. mesto.

Na tretji štafetni preizkušnji v sezoni je še tretjič slavila različna četverica. Po zmagah Švedske in Francije se je v Nemčiji veselila Norveška.

Potem ko so imele Francozinje po dveh predajah še pol minute naskoka pred tekmicami, je v tretji predaji zaostanek nadoknadila Norvežanka Marte Olsbu Roeiseland in predala 30 sekund pred zadnjo Italijanko ter 40 pred zadnjo Nemko.

V zadnjem delu se vrstni red na vrhu ni spremenil, Norvežanke so slavile s prednostjo 15,3 sekunde. V tesnem boju za preostali mesti na odru za zmagovalke pa so druge ciljno črto prečkale Nemke pred Italijankami, ki so zaostale 33,5 sekunde.

Slovenke so bile 17., potem ko že od samega začetka niso držale stika z najboljšimi. Živa Klemenčič je s tremi popravami predala 16. z več kot minuto zaostanka za Francijo, Lena Repinc pa je z eno dodatno popravo prav tako predala kot 16., a že z zaostankom 2:46 minute.

Tretja je bila na vrsti Anamarija Lampič, ki pa je porabila vseh šest poprav in morala dvakrat v kazenski krog. Tudi ona je predala kot 16., in sicer z zaostankom 3:17 minute. Zadnja je na pot krenila Kaja Zorč, ki je ob štirih popravah prav tako dvakrat tekla v kazenskem krogu in v cilj prišla kot 17. z zaostankom 5:27,9 minute.

Po tekmi so povedale … Lena Repinc: "Moj današnji nastop je bil soliden. Le ena poprava leže. Stoje sem imela težave z nabojnikom in sem morala napolniti. Čeprav sem bila brez poprave, sem izgubila nekaj sekund. To moram popraviti na puški. Tekaško je bilo dobro in skupaj lahko ocenim kot pozitivno." Anamarija Lampič: "Danes se nam ni izšlo. Jaz pri sebi nisem zadovoljna s streljanjem. Ne vem, kaj točno je šlo narobe pri streljanju leže. Res sem dobro nastrelila in nimam pojma. Morda je bila težava v položaju ali pa bi morala narediti kakšno korekcijo. Stoje pa je šlo najprej dobro, zadela sem štiri strele, nato pa nikakor nisem mogla zadeti zadnjega. S streljanjem vsekakor ne morem biti zadovoljna. Tekaško pa sem bila dobra, a mi je žal za ostale punce." Kaja Zorč: "Nisem ravno najbolj zadovoljna. Tek bi lahko bil veliko boljši, streljanje pa tudi. To dokazuje, da me čaka še veliko dela, predvsem v streljanju, da bomo lahko dosegli boljše rezultate." Živa Klemenčič: "S svojim nastopom sem zadovoljna. Vesela sem, da sem stoje zdržala pritisk in pokrila vse tarče brez kazenskega kroga. Svoj del sem naredila kar solidno. Je pa to štafeta, kjer je potrebno, da vse štiri tekmovalke opravimo vrhunsko, da bi bil rezultat lahko tak kot v Hochfilznu. Bilo pa je odlično tekmovati, vzdušje je bilo odlično. Sledi nekaj dni počitka in nato nove tekme."

V nedeljo bosta v Ruhpoldingu še tekmi s skupinskim startom. Na moški bo ob 12.30 od Slovencev nastopil Jakov Fak, na ženski ob 14.45 Slovenk med 30 najboljšimi ne bo.

Izidi, štafeta 4 x 6 km: 1. Norveška 1:08:17,3 (0+6)

(Karoline Offigstad Knotten, Ragnhild Femsteinevik, Marte Olsbu Roeiseland, Ingrid Landmark Tandrevold) 2. Nemčija + 15,3 (0+10)

(Anna Weidel, Vanessa Voigt, Sophia Schneider, Denise Herrmann-Wick) 3. Italija 33,5 (0+4)

(Samuela, Comola, Lisa Vittozzi, Rebecca Passler, Dorothea Wierer) 4. Švica 36,3 (0+10)

5. Češka 57,6 (0+7)

6. Francija 1:20,1 (2+9)

...

17. Slovenija 5:27,9 (4+14)

(Živa Klemenčič, Lena Repinc, Anamarija Lampič, Kaja Zorč)

