Norvežani potrdili vlogo favoritov, mlada Cisar in Vidmar reševala Slovenijo

Slovenska vrsta je tekmo na 4 x 7,5 km začela nekoliko manj prepričljivo. Miha Dovžan je imel na prvem strelskem postanku eno popravo, na drugem pa je moral celo v kazenski krog. Jakovu Faku je predal zadnje, 21. mesto. Tudi kapetan slovenske reprezentance, ki je v sredo na posamični tekmi osvojil tretje mesto, tokrat ni streljal stoodstotno, s po eno popravo na vsakem od dveh strelskih postankov je štafeto povzdignil na 15. mesto, zato pa se je v tretji predaji izkazal mladi Alex Cisar. Zadel je vseh deset strelov ter se prebil na 11. mesto. Zadnji slovenski tekmovalec je bil Anton Vidmar, tudi ta je bil strelsko brezhiben, slovensko vrsto je v cilj pripeljal na devetem mestu.

Zmagali so Norvežani v postavi Sturla Holma Laegreida, Tarjeija Boeja, Vetla Sjaastada Christiansena in Johannesa Thingnesa Boeja. Z enim kazenskim krogom in skupno sedmimi popravami so bili dobrih 20 sekund hitrejši od nemške četverice, tretje mesto pa je osvojila štafeta Francije (+ 55,6). Slovenski kvartet je za zmagovalci zaostal 2:28,6.

