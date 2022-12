Prve biatlonske stopničke za Anamarijo Lampič!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova slovenska biatlonka Anamarija Lampič je prvič stopila na oder za zmagovalke. Na tekmi pokala IBU s skupinskim startom v Val Ridanni v Italiji je kljub petim zgrešenim strelom zaostala le za zmagovito in strelsko brezhibno Francozinjo Gilonne Guigonnat.

Na 12-kilometrski tekmi s skupinskim startom je v pokalu IBU danes nastopilo 60 tekmovalk, Anamarija Lampič pa je bila edina slovenska predstavnica. In tekla je spet izjemno, kljub petim zgrešenim strelom (enem na prvem ter po dvema na tretjem in četrtem streljanju) je za zmagovalko Guigonnatovo zaostala le devet sekund in prvič v biatlonski karieri stopila na oder za zmagovalke.

Tretje mesto je zasedla Švedinja Tilda Johansson. Ta je bila na strelišču nenatančna le enkrat, za zmagovalko pa je zaostala 40,7 sekunde.

“Ob prihodu sem, se nisem počutila spočito. Malce se je poznala utrujenost, ki je prišla za mano. Po sprintu sem se sestavila skupaj. Nato sem včeraj in danes res vrhunsko tekla. Sploh danes je bilo tekaško vrhunsko, še streljala sem dobro za moj nivo. Leže je bilo 1, 0, stoje 2,2. Sigurno bi bil lahko še kakšen zgrešen strel manj, ampak sem zadovoljna. Danes je to dovolj za drugo mesto in sem zelo dobre volje," iz Italije sporoča Anamarija Lampič

