Fak pridobil kar 14 mest, na vrhu pa spet Boe

Petkov sprint, ki ga je prav tako dobil Boe, je Jakov Fak končal na 29. mestu, danes pa je to uvrstitev izboljšal. Brezhibno je streljal vse do svojega četrtega oziroma zadnjega streljanja, ko je stoje zgrešil svoj 18. strel na tekmi.

"Nekaj mest sem napredoval in s tem sem lahko zadovoljen. Vseeno se še ne počutim najbolje in sedaj upam, da bom čim hitreje odpravil težave, ki jih imam in se nato lotil treninga za svetovno prvenstvo. Takšne tekme ti dajo neko potrditev, da zmoreš, da lahko napreduješ, če si zbran. Škoda le enega strela, morda sem bil malce neučakan pri tistem strelu. Upam, da tudi to izboljšam, da bom na svetovnem prvenstvu še bolj sproščen in zanesljiv," je po tekmi povedal najboljši slovenski biatlonec.

Drugi najboljši Slovenec danes je bil Miha Dovžan, ki je zgrešil dvakrat, a vseeno pridobil šest mest in končal na 32. mestu (+4:12,6). S svojo predstavo je bil zadovoljen: "Še ena dobra tekma zame. Leže sem res imel dober položaj in sem streljal zelo dobro, stoje sem malce 'borbal' in na koncu dva kazenska kroga, kar je kar dobro. Tekaško sem 'borbal' na progi, malce mi je še zmanjkalo, a sem zadovoljen z napredkom."

Še en strel več je zgrešil Alex Cisar, ki pa je nekaj mest izgubil in na koncu za las na 41. mestu (+4;44,8) ostal brez točk za svetovni pokal. "Za menoj je ponesrečena tekma, sploh po tistem padcu. Škoda, ker sem padel sredi dolgega spusta in potem sem izgubil kar nekaj mest. Nekako nisem nato našel pravega ritma do zadnjega streljanja. Žal sem rahlo tudi poškodoval puškino kopito in je bilo resnično izziv streljati. Na koncu sem enega zgrešil, škoda ker ni bila nula in bi bile to vsaj točke. Vseeno je nekaj pozitivnega, saj sem se tekaško dobro počutil," pa je bil bolj ali manj razočaran 22-letnik.

Johannes Thingnes Boe je prišel že do 11. zmage v sezoni. Foto: Guliverimage

Boe je kljub dvema zgrešenima streloma s prednostjo 40,2 sekunde slavil pred rojakom Sturlo Holmom Laegreidom, ki je danes edini zadel vseh 20 strelov. Na tretjem mestu je z malo več kot minuto zaostanka končal švedski biatlonec Martin Ponsiluoma, ki je tako kot Boe zgrešil dvakrat. Za 29-letnega Norvežana je to enajsta zmaga v sezoni.

V nedeljo bosta v Anterselvi na sporedu še obe ekipni tekmi. Ženska štafeta 4 x 6 km se bo začela ob 11.45, moška 4 x 7,5 km pa ob 14.30.

Izidi, zasledovanje, 12,5 km: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 31:24,4 (2)

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) + 40,2 (0)

3. Martin Ponsiluoma (Šve) 1:02,1 (2)

4. Roman Rees (Nem) 1:34,3 (1)

5. Johannes Dale (Nor) 2:00,8 (1)

6. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 2:17,8 (4)

...

15. Jakov Fak (Slo) 2:58,2 (1)

32. Miha Dovžan (Slo) 4:12,6 (2)

41. Alex Cisar (Slo) 4:44,8 (3)

... Svetovni pokal, skupno (14): 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 1139 točk

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) 920

3. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 588

4. Quentin Fillon Maillet (Fra) 483

5. Martin Ponsiluoma (Šve) 467

6. Johannes Dale (Nor) 460

...

17. Jakov Fak (Slo) 326

41. Miha Dovžan (Slo) 63

45. Alex Cisar (Slo) 53

56. Anton Vidmar (Slo) 27

72. Lovro Planko (Slo) 10

...

Preberite še: