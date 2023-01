Na vrhu nič novega, do točk trije Slovenci, najvišje Fak

Zmagovalec šprinta v Antholzu je vodilni biatlonec sezone Johannes Thingnes Boe, ki je zgrešil en strel. Na odru za zmagovalce sta se mu pridružila Šved Martin Ponsiluoma (en zgrešen strel) in Norvežan Sturla Holm Laegreid. Najmočnejše slovensko orožje Jakov Fak je z dvema zgrešenima streloma zaostal dobri dve minuti in zasedel 29. mesto. Do točk in zasledovanja sta prišla še Alex Cisar s 34. mestom in Miha Dovžan na 38. mestu, medtem ko sta bila Anton Vidmar (62.) in Lovro Planko (66.) prepočasna.