Polona Klemenčič do uspeha kariere, Lampičeva tokrat slabše

Naslova svetovne prvakinje se je veselila Nemka Denise Herrmann-Wick. Foto: Reuters

Poloni Klemenčič je uspelo doseči odličen rezultat, potem ko se je z zelo dobrim streljanjem in tekmo uvrstila na osmo mesto in s tem izidom dosegla največji uspeh v svoji karieri. Petindvajsetletnica je zadela vseh deset strelov in se v cilju zasluženo veselila uspeha. Naša tekmovalka je za seboj pustila nekatera velika imena svetovnega biatlona. Klemenčičeva je za vodilno zaostala za 58,1 sekunde.

V tej sezoni svetovnega pokala je bila namreč najboljša na 17. mestu v Hochfilznu na zasledovalni tekmi. Tudi za nedeljsko zasledovalno preizkušnjo na SP v Oberhofu pa bo imela po današnjem nastopu lepo izhodišče. Anamariji Lampič se je drugo streljanje povsem ponesrečilo. Foto: Reuters

Anamarija Lampič je bila do drugega streljanja na zelo dobri poti do uspeha. Na prvem streljanju je zadela vseh pet strelov, v drugo, v streljanju stoje, pa je zgrešila kar štiri. Njen čas je na koncu zadoščal za 58. mesto, za najboljšo pa je zaostala 2 minuti, 46 sekund in 5 stotink.

Živa Klemenčič, ki je skupno zgrešila štiri strele, je šprint končala 88. mestu. Zaostala je 4 minute, 27 sekund in 2 stotinki.



14.32 – Anamarija Lampič se je kot druga podala na progo. Proga je dolga 7,5 kilometra.

14.34 – Lampičeva je zelo hitro začela, pred tekmovalko, ki je štartala pred njo, si je ustvarila prednost šestih sekund.

14.39 – Anamarija je zelo dobro opravila s streljanjem v leže, potem ko je zadela vseh pet tarč. Čaka jo še streljanje v stoje.

14.47 – Drugo streljanje je bilo za Anamarijo veliko slabše, potem ko je zgrešila štiri strele in izgubila veliko časa.

14.50 – Veliko tekmovalk ima kar nekaj težav s streljanjem, saj lahko vidimo kar nekaj zgrešenih strelov. Vseeno bo treba za odličje zadeti vseh deset ali vsaj devet tarč.

14.55 – Anamarija Lampič je v cilj prišla z velikim zaostankom. Za takrat vodilno Čehinjo Marketo Davidovo je zaostala minuto in 56 sekund.

15.03 – V cilj je z veliko prednostjo prišla domačinka Dennise Herrmann-Wick.

15.05 – S prvim strelom je opravila že tudi druga naša tekmovalka Polona Klemenčič. Tudi ona je, tako kot Lampičeva, zadela vseh pet tarč v streljanju leže. Ob odhodu s strelišča je bila na 12. mestu.

15.14 – Polona Klemenčič je tudi v drugo zadela vse strele in bila ob odhodu s strelišča sedma.

15.20 – Petindvajsetletna Polona Klemenčič je prišla v cilj kot osma.

15.28 – Zdaj je že tudi bolj kot ne jasno, da je svetovna prvakinja v šprintu postala Nemka Denise Herrman-Wick, druga je Švedinja Hanna Oeberg, tretja pa njena rojakinja Linn Persson.

15.34 – Živa Klemenčič je na obeh streljanjih zgrešila štiri strele in s tem zapravila priložnost za vidnejšo uvrstitev.

* Izidi:

- ženske, sprint 7,5 km: 1. Denise Herrmann-Wick (Nem) 21,19,7 (0)

2. Hanna Öberg (Šve) + 2,2 (0)

3. Linn Persson (Šve) 26,2 (0)

4. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 31,3 (1)

5. Lisa Vittozzi (Ita) 45,8 (1)

6. Marketa Davidova (Češ) 50,5 (0)

7. Sophia Schneider (Nem) 57,6 (1)

8. Polona Klemenčič (Slo) 58,1 (0)

9. Anna Magnusson (Šve) 58,8 (0)

10. Julia Simon (Fra) 1:02,8 (2)

...

58. Anamarija Lampič (Slo) 2:46,5 (4)

88. Živa Klemenčič (Slo) 4:27,2 (4)

...

