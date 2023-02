Anamarija Lampič: Upam, da tako ne zbolim še nekaj let

Na svetovnem prvenstvu v biatlonu, ki se je v sredo začelo s tekmo mešanih štafet in pričakovano zmago Norveške, je danes čas za prvo posamično tekmo. Na sprinterski tekmi se bodo ob 14.20 pomerila dekleta, to pa bo tudi najlepša priložnost za novopečeno biatlonko Anamarijo Lampič. Ta se je v tej disciplini v tej sezoni že dvakrat prebila do petega mesta, njen izjemno hitri tek pa je navdušil biatlonski svet. To bo tudi prva tekma 27-letne Gorenjke po preboleli angini.

"Upam le, da do konca sezone ne zbolim več. Oziroma nekaj let. Ker tako bolna resnično nisem bila že najmanj pet let," si je teden dni pred začetkom svetovnega prvenstva v Oberhofu zaželela odlična nekdanja smučarska tekačica Anamarija Lampič, ki je pred letošnjo sezono nekoliko presenetila s prestopom v biatlonske vrste, a kmalu pokazala, da je bila njena odločitev zadetek v polno.

Pozorna tudi svetovna biatlonska javnost

Pomanjkanje strelskih izkušenj je šampionka iz Valburge nadomestila z izjemnimi tekaškimi predstavami in skeptike utišala z dvema petima mestoma na sprintih svetovnega pokala (Hochfilzen in Antholzu), v pokalu IBU pa se je v Ridnaunu že tudi prebila na oder za zmagovalke. Bila je druga na tekmi s skupinskim startom.

Strelsko brezhibna tekma ji v biatlonu še ni uspela, vseeno pa je že opozorila nase. Tudi na spletni strani Mednarodne biatlonske zveze (IBU) so Lapičevo umestili med tekmovalke, "na katere je treba biti pozoren", današnji sprint svetovnega prvenstva pa bo začela kot druga. Na progo se bo podala ob 14. uri in 31 minut. "Veselim se, da bom spet lahko tekmovala," je poudarila pred začetkom prvenstva in prav nobeno presenečenje ne bi bilo, če bi se že na svojem prvem biatlonskem svetovnem prvenstvu prebila do odličja.

Upamo le, da ji bolezen ni pobrala preveč moči.

Tudi Poloni Klemenčič bolezen ni prizanesla

Danes bosta startali tudi sestrični Polona in Živa Klemenčič. Prva je led na svetovnem prvenstvu prebila že v sredo na tekmi mešanih štafet, to pa je bila zanjo prva tekma po januarski Pokljuki. Tudi njej bolezen ni prizanesla. Z dvema popravama je slovenski vrsti (ob njej so nastopili še Lena Repinc, Miha Dovžan in Rok Tršan) pomagala do 12. mesta. "Ni sicer še tako kot pred novim letom, a glede na vse težave, ki sem jih imela, mislim, da sem super opravila," je bila zadovoljna po uvodni tekmi prvenstva, danes pa bo poskušala narediti še korak naprej. Startala bo kot 52.

To je slovenska postava za sprintersko tekmo SP, ob Lampičevi bosta nastopili še Živa (levo) in Polona Klemenčič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prva tekma prvenstva pa čaka Polonino mlajšo sestrično Živo. Ta se je v tej sezoni, prvi pod vodstvom glavnega trenerja Ricca Grossa, že močno približala svojim prvim točkam svetovnega pokala in upa, da ji bo to uspelo prav na osrednjem tekmovanju sezone (na biatlonskih svetovnih prvenstvih se ne delijo le odličja, temveč tudi točke svetovnega pokala). "Zame to ni prvo prvenstvo, bo pa prvo pred tako veliko množico gledalcev in bo zelo zabavno," pravi 22-letnica iz Nemilj. Na progo se bo podala s startno številko 80.

Letos pet zmagovalk, bo šesta pobrala zlato?

In res, Oberhof je nemško biatlonsko svetišče, na stadionu se že na tekmah svetovnega pokala vsako leto zbere orjaška množica ljudi, več kot 20 tisoč na vsaki tekmi, na svetovnem prvenstvu pa je obisk še večji. A nemški ljubitelji biatlona bodo najbolj goreče navijali za svoje tekmovalke, predvsem Denise Herrmann-Wick, eno od petih zmagovalk na sprintih te sezone.

Niti eni namreč v tej zimi še ni uspelo ponoviti zmage na sprintih. Prvega v Kontiolahtiju na Finskem je dobila Avstrijka Lisa Theresa Hauser, v Hochfilznu je zmagala Herrmann-Wickova, v Annecyju Švedinja Anna Magnusson, na Pokljuki njena rojakinja Elvira Öberg, na zadnjem v Antholzu pa južnotirolska zvezdnica Dorothea Wierer.

Dosežki z današnje tekme bodo pomembni tudi za sobotno zasledovanje. Na to se bo uvrstilo 60 najboljših tekmovalk, takrat pa bodo startale z zaostanki z današnje tekme.

