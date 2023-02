Znana četverica za mešano štafeto, Fak in Lampičeva še okrevata

Glavni trener slovenske biatlonske reprezentance Ricco Gross je z nekaj težavami izbral četverico, ki bo jutri nastopila na tekmi ob odprtju svetovnega prvenstva v Oberhofu. Na tekmi mešanih štafet bodo slovenske barve branili Lena Repinc, Polona Klemenčič, Miha Dovžan in Rok Tršan. Jakov Fak in Anamarija Lampič po bolezni še nista pripravljena na tekmovanja, prvenstvo se bo zanju najbrž začelo šele konec tedna s sprinterskima tekmama.

"Počutje je boljše iz dneva v dan, danes sem po 'planu B' opravil prvi pravi hitri trening, jutri pa potujem na prvenstvo. Z ekipo smo se odločili, da danes opravim prvi tak trening, da obremenim telo, ker v sredo potujem in je zame lažji dan. V četrtek ponovim še en zahteven trening in nato bomo videli, ali sem glede na okoliščine pripravljen na start v soboto na sprinterski preizkušnji," je za Smučarsko zvezo Slovenije povedal Jakov Fak, ki je pred tednom dni zbolel za gripo.

Tudi Anamarija Lampič se je v tednih pred prvenstvom borila z boleznijo, njo je utrudila angina. "Vesela sem, da sem v ekipi za svetovno prvenstvo. Na začetku sezone si resnično nisem predstavljala, da je to mogoče, ampak zdaj sem tukaj. Me je pa bolezen v Anterselvi zelo zdelala in tako nimam nobenih večjih ciljev," sporoča 27-letna Gorenjka. Ona in Fak tako merita na sprinterski konec tedna.

Se bo Dovžan znebil strelske blokade?

Prvenstvo pa se odpira že jutri s tekmo mešanih štafet, v boj za odličja se podaja slovenski kvartet Lena Repinc, Polona Klemenčič, Miha Dovžan in Rok Tršan. Dovžanu so štafetne dirke v zadnjem obdobju povzročale nekaj težav, preglavice mu je povzročalo predvsem streljanje stoje.

"Te štafete me dajejo. Ne vem, nekaj moram spremeniti v glavi, ker se, ko zdaj pridem na streljanje stoje, kar malo bojim, saj se zavedam, da imam težave," nam je povedal pred odhodom v Nemčijo. "Teh težav pri streljanju leže nimam. Tam pridem, se uležem in vse postrelim, tukaj pa enega zgrešim, se začnem tresti in gre vse skupaj samo še bolj narobe. Pa na treningu ni težav, tam znam, tudi na posamičnih tekmah gre, na štafetah pa ... Ne vem, to ni dobro, do prvenstva moram to popraviti. Treba je urediti v glavi, takih težav res nisem vajen," nam je še potarnal.

Jutri bomo videli, ali mu je uspelo odpraviti to strelsko blokado. Mlada Lena Repinc bo po svetovnem pokalu v Antholzu dobila novo priložnost na tekmah najvišje ravni, Polona Klemenčič je po letošnji Pokljuki zbolela in se v tekmovalni pogon vrača prav na svetovnem prvenstvu, Rok Tršan pa bo najbrž motiviran, da se dokaže. "Če se bo ponudila kakšna priložnost, jo bom poskušal izkoristiti in narediti najboljšo tekmo v sezoni," nam je povedal pred dobrim tednom dni. Zdaj je to priložnost dočakal.

Spored SP v Oberhofu: Sreda, 8. februar:

14.45, mešane štafete (moški + ženske) Petek, 10. februar:

14.30, ženski sprint, 7,5 km Sobota, 11. februar:

14.30, moški sprint, 10 km Nedelja, 12. februar:

13.25, žensko zasledovanje, 10 km

15.30, moško zasledovanje, 12,5 km Torek, 14. februar:

14.30, moška posamična tekma, 20 km Sreda, 15. februar:

14.30, ženska posamična tekma, 15 km Četrtek, 16. februar:

15.10, tekma mešanih parov (moški + ženske) Sobota, 18. februar:

11.45, moška štafeta, 4 x 7,5 km

15.00, ženska štafeta, 4 x 6 km Nedelja, 19. februar:

12.30, moški skupinski start, 15 km

15.15, ženski skupinski start, 12,5 km

