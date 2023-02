Norveški biatlonec zaradi okužbe s covidom-19 zapustil SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Filip Fjeld Andersen je bil pozitiven na covid-19 in ne bo tekmoval na svetovnem prvenstvu v biatlonu v Oberhofu. Foto: Guliverimage

Norvežan Filip Fjeld Andersen je bil pozitiven na covid-19 in ne bo tekmoval na svetovnem prvenstvu v biatlonu v Oberhofu v Nemčiji, je sporočila norveška zveza. Športnik se je že vrnil domov in ga ne bodo zamenjali, so zapisali v izjavi, ki jo je povzela francoska agencija AFP.