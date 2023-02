Kaj je Anamarija Lampič sporočila glede nastopa na SP v Planici?

Anamarija Lampič, do prejšnje sezone najboljša slovenska tekačica na smučeh, je na Instagramu potrdila, da bo svetovno prvenstvo v biatlonu v Oberhofu njeno edino prvenstvo v tej sezoni in tako ne bo nastopila na letošnjem SP v nordijskem smučanju v Planici.

Še pred kratkim ni bilo znano, ali bo Anamarija Lampič tekmovala na SP v Planici, ki se začne konec februarja. Prejšnji teden so s Smučarske zveze Slovenije sporočili, da z Lampičevo pogovori še vedno potekajo, a zdaj je 27-letna športnica razblinila vse dvome. Sporočila je, da je ne bomo videli v Planici oziroma da bo SP v biatlonu njeno edino svetovno prvenstvo.

Anamarija Lampič se bo poskusila na SP v biatlonu naučiti čim več. Foto: Smučarska zveza Slovenije

Eno in edino prvenstvo

"Dobro, položaj je takšen. Prispela sem na prizorišče svojega prvega svetovnega prvenstva v biatlonu, ki se ga zelo veselim, čeprav mi je to skoraj preprečila bolezen. Vseeno sem vesela, da sem del ekipe, ki bo zastopala Slovenijo. Izkoristila bom vsako sekundo, da ga čim bolj doživim in se čim več naučim. Hkrati pa vam povem, da je to moje ENO in EDINO prvenstvo v tej sezoni, se pravi Planico izpuščam," je zapisala naša športnica, ki v tej sezoni že navdušuje tudi v biatlonu.

"Zahvaljujem se Smučarski zvezi in panogi tek na smučeh za vso podporo, ki ste mi jo nudili v vseh letih moje športne poti v tem prečudovitem športu. Bilo mi je v izredno veselje in čast zastopati barve slovenske reprezentance v teku na smučeh. Hkrati pa se veselim nadaljnjega sodelovanja z vami, zdaj v novi disciplini," je dodala.

Anamarija Lampič je v teku na smučeh dosegla veliko izjemnih uspehov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zelo živi so še uspehi Anamarije Lampič v teku na smučeh. Ne samo na tekmah svetovnega pokala, ampak tudi na svetovnih prvenstvih, na katerih je Lampičeva osvojila tri medalje. Leta 2019 je bila s Katjo Višnar v ekipnem šprintu druga. Dve leti pozneje je bila v Oberstdorfu tretja v posamičnem šprintu, z Evo Urevc pa sta bili v ekipnem šprintu ravno tako tretji.

Po lanskih olimpijskih igrah je Anamarija sporočila, da se seli v biatlonske vrste. Takrat je dejala, da svetovnega prvenstva v Planici ni povsem izključila. Pozneje so se odnosi med Lampičevo in smučarsko zvezo nekoliko ohladili in oktobra je v pogovoru za Siol.net izjavila: "Ne, že takoj sem povedala, da prestopam v biatlon, in zares menim, da ni več povratne poti."