"Na svidenje, tek na smučeh. Dobrodošel, biatlon," je v petek na družbena omrežja zapisala Anamarija Lampič in tako še pred današnjo novinarsko konferenco razblinila vse dvome o svoji športni prihodnosti.

"Zavedam se, da se je treba včasih dobrim stvarem odpovedati, če želiš kaj spremeniti in stopiti naprej. Ne bom pogrevala stvari za nazaj, lahko pa rečem, da dejanja in miselnost panoge tek na smučeh niso pozitivno vplivali na to, da bi se odločila kako drugače. Tek na smučeh bom zamenjala za biatlon, vem pa, da mi ne bo lahko," je uvodoma povedala na današnji novinarski konferenci.

Foto: Boštjan Boh

"Če ne bi verjela, da mi lahko uspe, se za spremembo ne bi odločila"

26-letnica olimpijka iz Valburhe pri Smledniku se zaveda, da ji ne bo lahko. "Morala se bom naučiti streljati, nekaj stvari bom spoznala na novo. Vem pa, da sem sposobna garati za cilj, če si to zadam. Če ne bi verjela, da mi lahko uspe, se za ta korak ne bi odločila," je povedala Lampičeva in se zahvalila vsem, ki so ji stali in ji še stojijo ob strani na njeni športni poti.

Nastopa na svetovnem nordijskem prvenstvu v Planici leta 2023 ni izključila.

Že leta 2021 je razmišljala o biatlonu

Že marca leta 2021 nam je Anamarija Lampič v intervjuju namignila, da bi lahko v bližnji prihodnosti spremenila športno panogo in se preselila v biatlon. "Priznala bom, da vedno bolj razmišljam o tem, ampak za zdaj sem še v teku na smučeh. Puščam si odprta vrata. Ni nujno, da bom do 35. leta v teku na smučeh. To nikakor ne. Včasih je treba poskusiti tudi kaj drugega."

Leta 2021 marsikdo njenih besed še ni jemal tako resno, a po olimpijskih igrah v Pekingu je postajalo jasno, da 26-letna športnica iz Valburge vedno bolj pogleduje proti biatlonu. Že takoj po ponesrečenem olimpijskem nastopu v Pekingu v šprintu je namreč dejala, da se bo morda v prihodnje preizkusila v kakšnem drugem športu. Če se je takrat morda še šalila, so pred dnevi njene napovedi postale realnost.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ni skrivala nezadovoljstva zaradi razmer

Med drugim v zadnjem intervjuju ni skrivala nezadovoljstva nad pogoji, ki jih je imela v primerjavi z ostalimi reprezentancami. "Počasi imam že dovolj, da si na tako visoki ravni in moraš vseskozi nekaj reševati in prositi na kolenih. Čas je, da se pred Planico dogovorimo, ali se bomo šli profesionalizem ali turizem," nam je pred dvema mesecema razlagala v pogovoru. Očitno s Smučarsko zvezo Slovenije ni našla skupnega jezika, zato se je odločila, da bo v prihodnji sezoni tekmovala s puško na hrbtu, v biatlonu.

Smučarski tek bo z njo veliko izgubil Anamarija Lampič je nazadnje stala na stopničkah letos marca, ko je bila v Falunu v klasičnem šprintu druga. Foto: Guliverimage

Slovenski smučarski tek bo z odhodom Lampičeve veliko izgubil, saj je bila zadnja leta prvo orožje slovenske reprezentance. Praktično ni bilo druge tekmovalke ali tekmovalca, ki bi se lahko boril za najvišja mesta.

Leta 2019 sta s Katjo Višnar na svetovnem prvenstvu v Seefeldu na ekipnem sprintu postali svetovni podprvakinji, lani pa je na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu osvojila dve bronasti odličji, in sicer tako v posamičnem kot tudi ekipnem šprintu z Evo Urevc.

Lampičeva je zadnje tri sezone krojila svetovni šprinterski vrh, v tekmovalnem obdobju 2020/21 si je pritekla tudi mali kristalni globus za skupno zmago v šprinterski razvrstitvi, v zadnji sezoni pa v šprintu končala na drugem mestu.

Anamarija Lampič je na tekmah svetovnega pokala zbrala štiri zmage. Tri v posamični konkurenci in eno v ekipnem šprintu. Foto: Guliverimage

Štirinajstkrat je stala na zmagovalnem odru svetovnega pokala

V devetih sezonah svetovnega pokala v smučarskem teku je na posamičnih tekmah 14-krat stala na zmagovalnem odru, trikrat na najvišji stopnici, na ekipnih tekmah svetovnega pokala pa je trikrat pritekla do stopničk, enkrat tudi do zmage.

V skupnem seštevku svetovnega pokala je letos z osmim mestom izenačila najboljšo uvrstitev.