Senzacija: Anamarija Lampič naj bi zamenjala športno panogo!

26-letna Anamarija Lampič, najboljša slovenska smučarska tekačica zadnjega obdobja, je o menjavi športne panoge razmišljala že dlje časa in o tem spregovorila tudi v nedavnem intervjuju za Sportal, kjer na vprašanje, ali bo prihodnje leto nastopila na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici, ni mogla ponuditi pritrdilnega odgovora.

"Odvisno od tega, kakšen bo položaj. Lahko, da bom tekmovala, lahko pa bo sledilo presenečenje in me tam sploh ne bo. Odvisno od dogodkov po zadnji tekmi svetovnega pokala, torej od pogojev za prihodnje leto. Počasi imam že dovolj, da si na tako visoki ravni in moraš vseskozi nekaj reševati in prositi na kolenih. Čas je, da se pred Planico dogovorimo, ali se bomo odločili za profesionalizem ali turizem," je opozorila v omenjenem intervjuju.

Kot poroča Dnevnik, naj bi Lampičeva novico o prestopu v biatlon uradno potrdila v prihodnjem tednu.

Na Smučarski zvezi Slovenije novice o morebitnem prehodu Lampičeve iz smučarskega teka v biatlon za zdaj še ne komentirajo.

Lampičeva je lansko sezono končala kot druga najboljša šprinterka med smučarskimi tekačicami, medtem ko je na olimpijskih igrah v Pekingu, kjer je bila v ožjem krogu za osvojitev olimpijske medalje, močno zaostala za svojimi pričakovanji.

Dnevnik še poroča, da se v slovensko reprezentanco vrača Norvežan Ola Vigen Hattestad, partner nekdanje smučarske tekačice Katje Višnar, ki naj bi postal glavni trener, medtem ko naj bi dozdajšnji glavni trener Nejc Brodar prevzel vlogo pomočnika.

To ni prvi prehod iz smučarskega teka v biatlon v slovenskem športu. Med bolj opaznimi so Andreja Grašič Koblar, Teja Gregorin, Tadeja Brankovič, Andreja Mali, Tomas Globočnik, Ivan Marič, Marko Dolenc, Sašo Grajf ...

Prehodi smučarskih tekačev v biatlon niso redkost. Med uspešnejšimi je tudi primer Andreje Grašič Koblar. Foto: Klemen Korenjak

Lampičeve bi bila v članski biatlonski vrsti vesela tudi glavna trenerka Andreja Mali, ki je v nedavnem pogovoru za Sportal izrazila prepričanje, da bi imela tudi v biatlonu lepe možnosti. "Seveda to pomeni učenje streljanja, a to smo ne nazadnje vsi preživeli. Tega se je mogoče naučiti. To je njena odločitev. Bila bi dobrodošla, seveda, vseeno pa mislim, da je to bolj dreganje zveze," je aprila ocenila Malijeva, ki se zaveda, da prehodi niso enostavni, še posebej zdaj, ko je tudi smučarski tek z vse več sprinterskimi tekmami in štafetami veliko bolj zanimiv in dinamičen, kot je bil v njenem času.

Sprememba naj bi se obetala tudi na mestu glavnega trenerja moške članske biatlonske reprezentance. Janeza Mariča naj bi po poročanju Dnevnika nasledil Nemec Ricco Gross, dobitnik osmih olimpijskih kolajn in 15 medalj s svetovnih prvenstev.

