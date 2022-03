Šampionka na smučeh sneg zamenjala za tropsko morje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anamarija Lampič je sezono sklenila z drugim mestom in drugim mestom v seštevku šprinta. Foto: Guliverimage

Po mesecih napornih treningov in zahtevnih tekem se naši junaki zime odpravljajo na zaslužen dopust. Med prvimi je v tople kraje pobegnila Anamarija Lampič.

To zimo druga najboljša šprinterka na smučeh, v prejšnji sezoni pa sama številka 1 Anamarija Lampič se je drugič odločila, da si baterije za nove podvige nabere v vroči Mehiki. S fantom in članom svoje ekipe Boštjanom Klavžarjem tako v teh dneh dopustuje na Jukatanu in svoje počitniške dogodivščine z navijači deli na svojih družabnih omrežjih.

"O boljšem zaključku sezone sploh ne bi mogla sanjati. Druga danes in druga v šprinterskem seštevku. Zelo ponosna na svojo majhno ekipo. Smo ena najmanjših, a super nevarna," je pred dvema tednoma po zadnji tekmi sezone na Instagramu zapisala Anamarija. Sneg je nato zamenjala za toplo morje. "Še nikoli nisem videla toliko odtenkov modre," je zapisala po obisku Bacalarja, lagune, ki jo imenujejo tudi laguna sedmih barv. S fantom se je pomerila, kdo bo hitreje razbil kokos. Sprostitev je po naporni sezoni gotovo dobrodošla, še pred poletjem pa jo že čakajo treningi za naslednjo zimo.