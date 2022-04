"Anamarija s puško? O, lahko bi bila dobra. Vsekakor je dobrodošla!"

Tudi Malijeva je seveda slišala za ugibanja, ki v zadnjem obdobju krožijo po tekaško-biatlonskih krogih. Sprožila jih je v zadnjem obdobju naša najboljša smučarska tekačica Anamarija Lampič, kljub številnim uspehom nezadovoljna s statusom tako svojega izvornega športa kot sebe v njem, doma in mednarodno. "Počasi imam že dovolj, da si na tako visoki ravni in moraš vseskozi nekaj reševati in prositi na kolenih," je tudi v sobotnem intervjuju za Sportal povedala odlična tekačica na smučeh in namignila, da bi lahko zamenjala šport.

Nikoli ni prepozno

Eva Urevc se je že preizkusila v biatlonu. Foto: Urban Meglič/Sportida Glede na zgodovino slovenskih zimskih vzdržljivostnih športov – smučarski tek je bil ves čas nekakšen bazen za novačenje biatlonk in biatloncev – bi bil ta drugi šport seveda lahko lov na smučeh, se pravi biatlon. Ne nazadnje se je v njem že preizkušala tudi ta čas naša druga najboljša tekačica na smučeh Eva Urevc.

"Tudi sama sem bila nekoč v njenih čevljih," pravi Malijeva, tudi sama nekoč smučarska tekačica kot večina nekdanjih slovenskih biatlonk. "Ko sem se odločila za prestop, sem bila stara 24 let, letos sta ti naši tekačici tudi približno tam." No, Lampičeva in Urevčeva sta stari 26 let. "Mislim, da nikoli ni prepozno," odgovarja Malijeva, o morebitnih razlogih za to, da je tudi dandanes še vedno aktualno to "bežanje" iz smučarskega teka, pa je lahko zgolj ugibala.

"Prepričana pa sem, da bi imela tudi v biatlonu lepe možnosti"

Lahko, da je težava v statusu te panoge pri nas in v Mednarodni smučarski zvezi, se sprašuje, mogoče je nezadovoljstvo posledica neuspeha na olimpijskih igrah, morda pa tudi malo prenasičenosti in dolgočasja. "Biatlon pa vsekakor ni dolgočasen. Eva je tudi že bila v biatlonu, skupaj sva trenirali. Takrat je bila stara 16 let in sem ji rekla, da je rojena sprinterka. Ona je za sprinte. Ampak morajo biti seveda urejene razmere. Začne se s trenerjem," pravi Malijeva, ki bi bila zelo vesela tako imenitne okrepitve, kot je Lampičeva: "Za Anamarijo ne vem, kako se bo odločila, prepričana pa sem, da bi imela tudi v biatlonu lepe možnosti. Seveda to pomeni učenje streljanja, a to smo ne nazadnje vsi preživeli. Tega se je mogoče naučiti. To je njena odločitev. Bila bi dobrodošla, seveda, vseeno pa mislim, da je to bolj dreganje zveze."

Si bo Anamarija Lampič oprtala puško? Foto: Grega Valančič/Sportida

Odločitev ni enostavna

Tovrstne odločitve niso enostavne, se zelo dobro zaveda Malijeva. Še posebej zdaj, ko je tudi smučarski tek z vse več sprinterskimi tekmami in štafetami veliko bolj zanimiv in dinamičen, kot je bil v njenem času. Toda "na neki točki prideš do tega, da se odločiš za spremembo samo zato, da se zgodi sprememba. Od posameznika pa je odvisno, kakšna. Jaz sem se odločila za biatlon in tega nisem nikoli obžalovala. Ko gledam nazaj, mi je mogoče žal samo tega, da sva s Petro Majdič takrat že tekmovali v štafetah, pa začeli so se razvijati sprinti in bi morda lahko kaj dosegla v tem. Morda tudi olimpijsko medaljo, ampak ko se odločiš za drug šport, seveda narediš to z željo, da bi bil v tem kar najboljši, temu podrediš vse."

Stanje ni rožnato, toda ...

Polona Klemenčič je najboljši izid sezone dosegla prav na OI v Pekingu. Foto: Guliverimage Stanje v ženskem biatlonu trenutno ni rožnato, vsaj na članski ravni ne. Malijeva je v svetovnem pokalu lahko v tej zimi računala le na Polono Klemenčič, njeno sestrično Živo, sicer standardno članico, so pestile zdravstvene težave, priložnost v svetovnem pokalu – Slovenija ima kvoto dveh tekmovalk – pa so tako dobivale tudi mladinke. Vrnila se je tudi Nika Vindišar. Polona Klemenčič je edina osvojila točke svetovnega pokala, osem jih je zadostovalo za 99. mesto v skupnem seštevku. V pokalu narodov je bila Slovenija 20.

"Sezona je bila olimpijska, naš cilj je bil uvrstitev na to tekmo. Tja sta se uvrstili Polona in Živa, za kaj več ni bilo nobenih možnosti, točke za to so se nabirale že prej in seveda v tem nismo imeli nobenih možnosti. Naš glavni cilj je bil uvrstitev dveh, to nam je uspelo. Poleg tega je Polona tam dosegla najboljši rezultat sezone, 20. mesto, s tem smo bili tudi zadovoljni. Pa tudi temi točkami svetovnega pokala, čeprav smo si zagotovo želeli več. Ampak pri teh stvareh je bil vedno kakšen zgrešen strel preveč. Polona na primer ni ustrelila ničle, njen tek je bil sicer dovolj dober, da bi bila med najboljšimi dvajsetimi," povzema Malijeva.

Polona in Živa Klemenčič bosta nosilki tudi v prihodnje, veseli vrnitev Nike Vindišar, ki je bila po neuvrstitvi na olimpijske igre razočarana, a se je "zmotivirala za konec sezone in pokazala res super nastop na tekmi mešanih parov z Rokom Tršanom v Estoniji. Sedmo mesto med najboljšimi le ni kar tako. Na progi je pokazala, da se lahko bori, če hoče".

Postopno vključevanje mladink

A prihajajo zelo nadarjene mladinke, še pravi Malijeva, katere služba trenerke ženske reprezentance A je, prav tako kot Maričeva v moškem delu izbrane vrste, odvisna od četrtkovih volitev vodstva panoge. Tem je že letos ponujala priložnosti, v svetovnem pokalu sta tako nastopili 18-letni Kaja Zorč in Klara Vindišar, medtem ko se je izjemno nadarjena Lena Repinc osredotočala na tekmovanja v svojih starostnih skupinah in osvajala odličja tako na mladinskem svetovnem prvenstvu kot na festivalu olimpijske mladine. A Malijeva opozarja, da je treba ostati potrpežljiv in z mladimi tekmovalkami ravnati previdno.

Lena Repinc zbira odličja v mladinski konkurenci. "Gre za velik talent," pravi Malijeva, ki pa mlade šampionke noče prehitro obremeniti. Foto: Guliverimage

V Cortino s konkurenčno štafeto

V zadnjih letih je bilo preveč nenadnih in veliko prezgodnjih odhodov. Spomnite se Lili Drčar, pa Urške Poje, Anje Eržen in nazadnje Lee Einfalt. "Pri nas drugače kot s potrpežljivostjo in postopnostjo ne gre. Preprosto nimamo dovolj velikega bazena tekmovalk. Mi si na naslednjih olimpijskih igrah želimo imeti štafeto, pa ne takšne, kot jo imamo zdaj, da v svetovnem pokalu samo štarta. Mi si želimo dobro štafeto! Za to imamo vse možnosti, ampak vprašanje je, kako ta dekleta zadržati, da bodo tekmovala do 27., 30. leta. To je velik vprašaj za vse. Tukaj se kot trenerka bojujem za to, da se tekmovalke ohranjajo, obenem pa si ne delam utvar, da bodo ostale vse. Tu je normalna selekcija, ene se bodo odločile za družino, druge za študij, kakšna bo imela vsega vrh glave … Naša glavna naloga je, kako do naslednjih olimpijskih iger sestaviti zdravo in konkurenčno reprezentanco," še pravi Malijeva.

"Jaz sem samo en glas, v ozadju jih je še kar nekaj"

Osip tekmovalk je bil v zadnjih letih velik. Foto: Žiga Zupan/Sportida Pomembno je sodelovanje z mladinsko vrsto, mladim tekmovalkam ponujati vse več priložnosti na najvišji ravni, kar mora biti zanje nagrada, ne kazen. "Te tekme, svetovni pokal, olimpijske igre, svetovna prvenstva, te pokažejo, ali si ali nisi. Dekleta morajo biti željna, lačna teh tekem. Moramo ostati potrpežljivi, ampak prav veliko tekmovalk nimamo, zato se bodo seveda mlade bolj vpenjale v svetovni pokal. S tem načinom, da ne pošiljamo v ospredje samo nekaterih, bo mogoče napredovati. Živa in Polona, vključevanje mladink izmenično, da dobijo čim več priložnosti. Ampak to ni odvisno samo od mene, jaz sem en glas, v ozadju jih je še kar nekaj. Pomembni so pogovori, usklajevanje, pomembno je, da imamo iste cilje."

