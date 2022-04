Ukrajinski biatlonec, ki brani domovino, nad brata Fourcade: Pojdita k v...

Eden od mnogih ukrajinskih športnikov, ki so med rusko agresijo na Ukrajino prijeli za orožje in branijo domovino, je tudi biatlonec Dmitro Pidrušni. Nekdanji svetovni prvak v zasledovanju, ki je v dobrem mesecu vojne videl številne grozote in bodo z njim ostale za vedno, je v soboto ostro kritiziral tako brata Martina in Simona Fourcada kot preostale športnike, ki se niso opredelili proti ruski agresiji.

Simon Fourcade: Izključitev športnikov je velika napaka Nekdanji francoski biatlonec Simon Fourcade je v pogovoru z ruskim medijem dejal, da so sankcije proti ruskim in beloruskim športnikom velika napaka. Foto: Guliverimage

30-letnika je zmotil predvsem nedavni intervju nekdanjega biatlonca Simona Fourcada z rusko sedmo silo, v katerem je 37-letnik dejal, da je prepoved nastopanja ruskim športnikom velika napaka, saj da šport ni povezan s politiko.

"Mislim, da je odvzem pravice nastopanja ruskim športnikom zelo resen ukrep, težko pojasnim, zakaj je bilo treba izključiti rusko zvezo. Na to ne morem vplivati, a zame je to napačna odločitev. Prepričan sem, da bo vse skupaj trajalo, dokler se bo nadaljevala ruska posebna operacija v Ukrajini. A še enkrat ponavljam, da je izključitev športnikov velika, velika napaka. Mislim, da takšna odločitev nikomur ne pomaga ali kakorkoli spremeni položaja. V mednarodnih športnih zvezah menijo, da na ta način pritiskajo na rusko vlado, a menim, da to nima prav velikega vpliva nanjo," so besede Francoza povzeli pri ruski Match TV.

Pidrušni: Upam, da vajini otroci ...

"Dolgo časa nisem imel priložnosti, da bi se tukaj oglasil, a včerajšnji intervju Simona Fourcada z ruskim novinarjem me je močno razjezil. Odločil sem se, da si vzamem čas in izrazim svoje mnenje o vlogi športa v politiki in vojni. Najprej, Martin in Simon Fourcade, pojdita k vra... Upam, da vajini otroci nikoli ne bodo občutili bolečine, s katero so se soočili ukrajinski otroci. Otroci, ki so pobegnili od doma, ki so slišali zvoke eksplozij, ki so videli, kako so njihove matere posiljevali in njihove sorodnike ubijali. Žal mi je, da sem glasoval za Martina za komisijo Mednarodnega olimpijskega komiteja in da se je tako velik športnik izkazal za "usranega" človeka. Kako lahko rečete, da šport ni povezan s politiko, ko pa je bilo v Moskvi na shodu v podporo vojni veliko športnikov s črko Z na oblačilih? Šport je bil vedno marketinško orodje vsake države, zato besede "šport ni povezan s politiko" zame nikoli niso bile objektivne, danes še toliko manj," se je na Fourcadov intervju ostro odzval Pidrušni.

Zapis ukrajinskega biatlonca, ki pri obrambi domovine ne deluje v prvi bojni liniji:

Oglasil se mu je le en športnik iz Rusije

V nadaljevanju dolgega zapisa na Instagramu je med drugim dodal, da mu je od začetka vojne pisal le en športnik iz Rusije, ki se sramuje dejanj svoje države, a zaradi strahu zase in za svojo družino podpore Ukrajini ni upal javno izraziti. Pidrušni je nato še enkrat podprl izključitev ruskih in beloruskih športnikov iz tekmovanj.

"Zame molk ruskih in beloruskih športnikov pomeni, da podpirajo vojno. Nikakor mi ni žal, da jih ne bo na mednarodnih tekmovanjih, saj verjamem, da je celotno ljudstvo Rusije in Belorusije odgovorno za to, koga so izvolili. Nedavne javnomnenjske raziskave v Rusiji kažejo, da več kot 80 odstotkov Rusov podpira vojaške akcije in poboje v Ukrajini. Ne bi se čudil, če bi bili med njimi tudi biatlonci. Glede naturaliziranih športnikov, ki že nekaj let tekmujejo pod našo zastavo, a od začetka vojne niso obsodili dejanj, pa upam, da vas ne bomo nikoli več videli niti na treningih niti na tekmovanjih. Odšli ste v Rusijo, zato ostanite tam. Tistim športnikom, ki so imeli nekoč rusko ali belorusko državljanstvo, zdaj pa nam stojijo ob strani, nam pomagajo in izražajo svoja stališča, pa se zahvaljujem," je dodal Pidrušni.

Mlajši od bratov Fourcade Martin mu je odgovoril, da razume njegovo jezo in žalost, a da mu to ne daje pravice, da nekoga žali. Foto: Guliverimage

Martin Fourcade: Nimate pravice, da nekoga žalite zaradi bratovih besed

Na njegov zapis se je odzval tudi mlajši od bratov Fourcade Martin in ga opomnil, da sam v zadnjem času ni dajal izjav za ruske medije: "Razumem vašo jezo in žalost, a to vam ne daje pravice, da nekoga žalite zaradi besed njegovega brata. Če ste pozabili, moje ime je Martin in v zadnjem času nisem dal intervjuja."