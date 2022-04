"Kako ocenjujem sezono? Vsekakor nisem zadovoljen!"

"Pred sezono smo imeli precej višje cilje, je bilo pa res vse povezano predvsem z Jakovom Fakom," nam je po svoji prvi sezoni na mestu glavnega trenerja članske reprezentance še povedal Janez Marič. Fak se je letos spet spopadal z boleznimi in se ni približal rezultatom, ki jih je kljub zrelim letom še vedno sposoben doseči. A v tem ni bil edini, svojega potenciala ni izkoristil skoraj noben naš biatlonec z izjemo mladega Lovra Planka, ta je v svoji krstni sezoni v svetovnem pokalu že osvojil točke.

"Ni vse popolnoma črno"

Miha Dovžan napreduje v teku, bolj se bo moral posvetiti strelskemu delu. Foto: Guliverimage A vse ni tako črno, kot kažejo rezultati, je ob natančni analizi sezone, ki jo je moral pripraviti za poročilo strokovnemu svetu, ugotovil Marič: "Če pa pogledam na primer Miho Dovžana. Še nikoli ni imel tako majhnega zaostanka v teku kot to sezono, pa niti enkrat ni bil med trideseterico. Lani je imel sezono kariere, ampak s slabšim tekom. To pomeni, da je letos tolikokrat 'zastreljal', da kar ne moreš verjeti. Rok Tršan je vselej dober na treningih, a tega ne zna prenesti na tekme. To ostaja uganka. Lovro Planko lepo napreduje, počasi se lepo razvija tudi Toni Vidmar, Klemen Bauer se je poslovil, ampak tako ali tako prihaja čas, da se posvetimo mladim. No, izjema je Jakov Fak, ki še vedno izstopa in je še vedno motor ekipe. Pred sezono je bil dobro pripravljen. Če ga ne bi izdalo zdravje – in letos je imel res smolo z boleznimi –, mislim, da bi bil vsaj na lanski ravni, če ne boljši."

"Sezona je bil vsekakor slaba, ampak če se poglobiš v analize, ugotoviš, da tako zelo slaba, kot je videti na prvi pogled, le ni bila. Ni vse čisto črno. Vsekakor imamo podlago, na kateri lahko gradimo," še pravi Marič, a dodaja, da se lahko v kratkem zgodijo spremembe: "Vprašanje je, ali bom lahko gradil jaz ali kdo drug. To je zdaj odprto. Če bo ostalo tako, kot je, bom ostal trener, če pa se bo zamenjalo vodstvo panoge, pa bo verjetno trenersko mesto prevzel kakšen tujec. Počakajmo, kaj bo. Sedmega aprila so volitve predsednika panoge."

Jakov Fak je bil kljub vsem težavam še vedno prvo ime slovenske reprezentance, v skupnem seštevku svetovnega pokala je z 99 osvojenimi točkami zasedel 49. mesto, Dovžan je bil 80. (26 točk), Bauer 86. (12), Tršan 93. (7) in Planko 101. (2). V pokalu narodov je Slovenija zasedla 11. mesto (4.413 točk).

Jakov Fak pravi, da bo vztrajal vse do olimpijskih iger v Cortini. Foto: Guliverimage

Bauer v pokoj, Fak bo še vztrajal

Klemen Bauer je svojo puško postavil v kot in končal tekmovalni biatlon, starosta v ekipi zdaj ostaja Jakov Fak, ki pa še ne kaže želje po upokojitvi. "Meni je rekel, da bo vztrajal še eno olimpijado, ampak ne vem, kako iskreno to misli. Ali se malo poigrava z vsemi nami, ne vem," o Fakovi prihodnosti v smehu razlaga njegov nekdanji sostanovalec Marič. "Ampak ga razumem, dokler je znamka in zanimiv za sponzorje, ne vem, zakaj bi odnehal. Konec koncev, če damo vse skupaj na tehtnico, je jasno, da je še zmeraj motor ekipe. Jakov je posebna zgodba, ne nazadnje pa se nima več komurkoli dokazovati. On je v biatlonu že toliko naredil, da je legenda."

"Upam, da jih ne bo navadil kakšnih traparij"

Lovro Planko je letos naredil preboj. "Nanj bomo v prihodnje močno računali." Foto: Guliverimage Tudi sam je s tekmovalno upokojitvijo odlašal dolgo, zato razume tako Bauerjevo kot Fakovo odločitev, veseli pa ga, da v ekipi ostaja velik vzornik prihajajočim rodovom. "Jaka je seveda velik vzor mladim, upam samo, da jih ne bo navadil kakšnih traparij, ker je namazan z vsemi žavbami (smeh, op. p.). No, saj je imel ne nazadnje tudi dobre mentorje (smeh, op. p.)," se pošali, prav on je bil namreč ta Fakov mentor, a dodaja: "Ampak, če nadaljujem malo bolj resno, lahko povem, da je pri mladih Jakov dobro zapisan, Lovro ga zelo spoštuje."

Prihodnost Planka in Vidmarja svetla, Cisarjeva negotova

Alex Cisar bi lahko zapustil biatlon. "To bi bila velika škoda." Foto: Guliverimage Lovro Planko je eden od Maričevih varovancev iz mladinske reprezentance. Z Alexom Cisarjem in Antonom Vidmarjem so osvajali medalje in še nedavno veljali za velike upe slovenskega biatlona. In če je Planko "eden od tekmovalcev, na katerega se v prihodnje močno računa" in se je letos "izstrelil", za Vidmarja velja, da "se lahko razvije v zelo dobrega biatlonca", pa je zgodba pri Cisarju dobila nepričakovan in neželen zasuk.

"Alex je bil zelo dober, ampak je potem ubral svojo pot. Začel je razmišljati malo preveč na svoj način in ne vem, kakšna je njegova prihodnost. Zdaj gre za dva meseca na prakso v Švico, potem pa se bo odločil, kako naprej. Jaz upam, da bo nadaljeval, saj bi bilo škoda izgubiti tak talent. Ampak če z glavo ni stoodstotno pri stvari, tudi talent ne pomaga. Nekoč je bil osredotočen in predan, zdaj ga je malo odneslo. Mogoče je bil tudi preveč agresiven v tej želji po rezultatih, neučakan, pa ga je to odvrnilo. Ne vem," o negotovi prihodnosti mladinskega svetovnega prvaka še pravi trener, čigar prihodnost na mestu glavnega trenerja članske vrste je prav tako negotova.

