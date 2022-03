Lesserju presenetljivo zasledovanje, Bauer za konec kariere 46.

Dolgo je kazalo na zmago Norvežana Sturle Holma Laegreida, ki je dobil petkov sprint. Norvežan je brezhibno opravil prvo streljanje, se nato zavrtel v kazenskem krogu, a imel v končnici po tretjem streljanju več kot 20 sekund naskoka pred Lesserjem, Francoz Quentin Fillon Maillet na tretjem mestu pa je zaostajal že skoraj 40 sekund.

Ko je moral Laegreid nato po zadnjem strelskem postanku v kazenski krog dvakrat, je to za zmago izkoristil peti po sprintu Lesser. Francoz in Norvežan pa sta sta strelišče zapustila skupaj, a je bil na zadnjih 2,5 kilometra v smučini prepričljivo boljši francoski olimpijski prvak in zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala.

Bauer je nove točke svetovnega pokala pustil na strelišču. Zgrešil je kar šest tarč in se ob koncu športne poti uvrstil na 46. mesto. Da je možno precej več, je dokazal Italijan Lukas Hofer, ki se je s strelsko ničlo z 38. povzpel na 14. mesto.

V nedeljo bosta v Oslu še tekmi s skupinskim startom, kjer pa Slovenija svojih predstavnikov nima in ekipa je sezono že končala.

Izidi, moški, zasledovanje (12,5 km):

1. Erik Lesser (Nem) 32:03,8 (0)

2. Quentin Fillon Maillet (Fra) + 9,4 (1)

3. Sturla Holm Laegreid (Nor) 22,7 (3)

4. Sebastian Samuelsson (Šve) 1:04,9 (2)

5. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 1:09,7 (2)

6. Martin Ponsiluoma (Šve) 1:31,3 (3)

7. Sivert Guttorm Bakken (Nor) 1:37,9 (1)

8. Aleksander Fjeld Andersen (Nor) 1:40,4 (2)

9. Benedikt Doll (Nem) 1:43,6 (3)

10. Vytautas Strolia (Lit) 1:50,1 (1)

...

46. Klemen Bauer (Slo) 5:38,6 (6)

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Quentin Fillon Maillet (Fra) 969 točk

2. Sebastian Samuelsson (Šve) 687

3. Sturla Holm Laegreid (Nor) 682

4. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 670

5. Emilien Jacquelin (Fra) 658

6. Tarjei Boe (Nor) 573

7. Simon Desthieux (Fra) 572

8. Benedikt Doll (Nem) 557

9. Sivert Guttorm Bakken (Nor) 493

10. Erik Lesser (Nem) 492

...

49. Jakov Fak (Slo) 99

80. Miha Dovžan (Slo) 26

86. Klemen Bauer (Slo) 12

93. Rok Tršan (Slo) 7

101. Lovro Planko (Slo) 2