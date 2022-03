Laegreid do zmage, Slovenci brez točk

Šestintridesetletni dolgoletni slovenski reprezentant je v četrtek oznanil konec športne kariere, do uradnega pokoja pa ga po današnjem 44. mestu čaka še sobotna zasledovalna tekma. Danes je v cilju za zmagovalcem Laegreidom zaostal 2:36,1 minute, zgrešil pa je trikrat.

Nastopili so še trije Slovenci, a ostali brez sobotne tekme. Toni Vidmar je s tremi napakami zasedel 63. mesto. Lovro Planko je z dvema zgrešenima streloma končal na 76. mestu, Rok Tršan pa je bil med 87 nastopajočimi 83. s tremi napakami.

Med najboljšimi je drugo zmago v sezoni ter deveto v karieri slavil Laegreid, ki je bil nezgrešljiv na strelski preprogi, obenem pa zelo hiter tudi v smučini. Zmagovalec svetovnega pokala za sezono 2021/22 Fillon Maillet je z drugim mestom zabeležil 48. posamične stopničke v karieri, Samuelsson pa je na njih stal 13.

