Tudi Pokljuka odprla vrata za pomoč ukrajinskim biatloncem

V centru na Rudnem polju je ŠD Pokljuka namestilo tekmovalko in spremljevalko, tam v prihodnjih dneh pričakujejo še eno vrhunsko tekmovalko. Na Bledu pa so našli streho nad glavo za petčlansko družino.

"Takoj po agresiji na Ukrajino smo se v društvu vprašali, kako lahko pomagamo in kaj lahko naredimo. Gostili smo svetovno prvenstvo, imamo kapaciteto in v tem trenutku pomagamo sedmim Ukrajincem, ki so tako ali drugače povezani z biatlonom. Ena oseba je na poti. Tako je danes, kaj bo jutri še ne vemo," je za STA potrdil Kacin in posredno nakazal, da imajo v društvu prostor še za koga.

V društvu dodajajo, da so se glede na razmere, ki vladajo v Ukrajini brez pomisleka odločili za takojšnjo pomoč prijateljem iz biatlonskem družine in se zavedali, da v tej situaciji ni bilo časa za razmišljanje, temveč le za odpiranje rok in sprejemanje pomoči potrebnih.

S to potezo tudi Slovenija krepi svoj položaj v mednarodni skupnosti, kjer so pogoje za trening in delo ter zavetje družinam biatloncev najprej ponudili na Češkem, kasneje pa tudi v drugih državah. Mednarodna biatlonska zveza se prav v teh dneh dogovarja z nekaterimi najmočnejšimi biatlonskimi sredinami, da bi ukrajinskim reprezentantom vseh starostnih kategorij omogočili normalno vadbo in pripravo na prihajajočo sezono 2022/23.