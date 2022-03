Enzo Smrekar bo še naprej vodil eno najmočnejših športnih organizacij v državi

Smrekar na današnji skupščini ni imel protikandidata ali protikandidatke. Prejel je soglasno podporo delegatov in predstavnikov klubov in smučarskih društev. Nacionalno organizacijo bo vodil za naslednje štiriletno mandatno obdobje do leta 2026. To bo Smrekarjev tretji polni mandat na čelu smučarske organizacije.

Osmi predsednik v zgodovini slovenske zveze

Smrekar je osmi predsednik v zgodovini slovenske zveze. Najprej je v njej od 3. maja 2010 deloval kot podpredsednik. Po umiku prejšnjega predsednika Primoža Ulage je bil od oktobra 2013 vršilec dolžnosti predsednika, 23. januarja 2014 pa je prejel poln mandat. Leta 2012 je po odstopu tedanjega predsednika Tomaža Lovšeta nekaj mesecev opravljal delo kot začasni predsednik.

Smrekar je tudi slovenski kandidat za mesto člana v predsedstvu Mednarodne smučarske zveze (Fis), kamor je bil lani prvič izvoljen. Volitve v to telo bodo maja.

V nov mandat brez finančnih bremen

Smrekar je poudaril, da zveza v nov mandat vstopa brez finančnih bremen, posojil, ki bi jo obremenjevala v njenem poslanstvu.

"Prišli smo na ničlo z dolgovi, poslujemo pozitivno in vse to skupaj je dobra osnova za naslednje obdobje pred nami, ki ga bomo poimenovali razvojno," je dejal ob predstavitvi. V ospredju njegovih prvih dveh mandatov je bila v ospredju finančna, poslovna in organizacijska sanacija delovanja zveze, ki je bila obremenjena s tožbami, dolgovi, negativnim finančnim poslovanjem panog.

Smučarska zvezo že naslednje leto čaka največji projekt v zgodovini, ko bodo v dolini pod Poncami gostili svetovno nordijsko prvenstvo.

Smučarska zveza Slovenije je nacionalna panožna športna zveza in edina organizacija s področja smučanja, včlanjena v Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez.

SZS je zveza smučarskih društev, ki se v Republiki Sloveniji ukvarjajo z alpskim smučanjem, smučarskimi skoki, nordijsko kombinacijo, tekom na smučeh, biatlonom, smučanjem prostega sloga, deskanjem na snegu, telemark smučanjem, izobraževanjem in organiziranjem na področju smučanja.