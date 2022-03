Volilna skupščina 22. marca, dva dni zatem pogovor s političnimi strankami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volilna skupščina Smučarske zveze Slovenije, na kateri bodo potekale volitve predsednika, bo 22. marca v Ljubljani. Izvršilni odbor SZS je na današnji seji potrdil sklic skupščine in določil dnevni red. Edini kandidat za predsednika je dosedanji predsednik Enzo Smrekar.

Smrekar je osmi predsednik v zgodovini slovenske zveze. Najprej je v njej od 3. maja 2010 deloval kot podpredsednik. Po umiku prejšnjega predsednika Primoža Ulage je bil od oktobra 2013 vršilec dolžnosti predsednika, 23. januarja 2014 pa je prejel poln mandat. Leta 2012 je po odstopu tedanjega predsednika Tomaža Lovšeta nekaj mesecev opravljal delo kot začasni predsednik.

IO SZS je danes Smrekarja potrdil tudi kot slovenskega kandidata za mesto člana v predsedstvu Mednarodne smučarske zveze (Fis), kamor je bil lani prvič izvoljen.

Smrekar kandidira za prvega moža ene najmočnejših športnih organizacij v državi, ki razpolaga z letnim proračunom, težkim več kot deset milijonov evrov, za štiriletno mandatno obdobje do 2026.

"Športni sferi dati priložnost, da izzove politične stranke h konkretnejši podpori celotnemu športu"

Volilna skupščina zveze bo pred tradicionalnim finalom svetovnega pokala v smučarskih poletih v dolini pod Poncami med 24. in 27. marcem. Planica sovpada z začetkom volilne kampanje pred letošnjimi državnozborskimi volitvami.

Smučarska zveza Slovenije bo v četrtek, 24. marca, v Nordijskem centru Planica izpeljala okroglo mizo o prihodnosti športa v Sloveniji, na katero so povabili predstavnike političnih strank. "Želimo športni sferi dati priložnost, da direktno izzove politične stranke k večji in konkretnejši podpori celotnemu športu v Sloveniji," so zapisali v vabilu.

Člani izvršilnega odbora so kot zelo uspešne označili nastope slovenskih športnikov na zimskih olimpijskih igrah februarja v Pekingu. Foto: Grega Valančič/Sportida

46 % vseh olimpijskih kolajn v Sloveniji

Člani izvršilnega odbora so kot zelo uspešne označili nastope slovenskih športnikov na zimskih olimpijskih igrah februarja v Pekingu. Igre v Pekingu so bile s sedmimi osvojenimi odličji druge najuspešnejše olimpijske igre za Slovenijo po Sočiju leta 2014.

"Smučarska zveza si lasti 46 odstotkov vseh medalj v zgodovini Sloveniji. Smo lahko ponosni, uspehi pa nam dajejo tudi odgovornost za delo naprej," je dejal direktor zveze Uroš Zupan, ki je nadomeščal predsednika Smrekarja, ki je zaradi bolezni sejo spremljal prek spletne povezave.

V poročilu, ki ga bodo poslali Olimpijskemu komiteju Slovenije in ki ga je pripravil direktor zveze Zupan, so opozorili tudi na vprašanje sofinanciranja programov za nastop na olimpijskih igrah.

Pri SZS za spremembo razmerij

Stroški programov panog so v štiriletnem obdobju od 2018 do 2022 znašali 29,19 milijona evrov, medtem ko je delež sofinanciranja Olimpijskega komiteja Slovenije znašal 520.329 evrov, kar pomeni 1,7 odstotka.

Pri Smučarski zvezi so prepričani, da bi bilo treba ta razmerja spremeniti, še zlasti v luči dejstva, da športnikom med igrami ni dovoljeno v marketinške namene uporabljati sponzorjev zveze.

Benjamin Zagorc je predstavil poročilo komisije za ugotavljanje objektivne odgovornosti povezane s plačilom kazni v povezavi z gradnjo Športnega centra Pokljuka, ki je bil dokončan 2009. Po skrbnem pregledu dostopnega gradiva so prišli do ugotovitve, da so bili že v postopku priprave dokumentacije "napačno postavljeni kriteriji". Kot zunanji strokovni izvajalec je pri tem sodelovalo podjetje Lokainženiring iz Škofje Loke, ki naj bi po ugotovitvah SZS nosilo "strokovno odgovornost".

Poslovodstvu SZS so naložili, da nadaljuje s koraki za vložitev odškodninskega zahtevka zoper Lokainženiring. Zaradi napak v postopku javnega naročila je SZS morala vrniti 667.375 evrov.