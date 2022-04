Lampičeva zasluženo uživa, a kakšna bo njena prihodnost?

Za Anamarijo Lampič je naporna in (ne)uspešna sezona. Naša tekačica na smučeh je v skupnem seštevku svetovnega pokala v šprintu zasedla drugo mesto in še enkrat pokazala, da spada med najboljše šprinterke na svetu. Razočaranje je doživela na olimpijskih igrah, na katerih je močno zaostala za svojimi pričakovanji.

Že pred časom nam je 26-letna športnica iz Valburge zaupala, da bo takoj po sezoni pripravila kovčke in odšla na pravi dopust. Tega zaradi pandemije zadnji dve leti ni imela. Vedno nasmejana Anamarija se trenutno mudi v Mehiki. Če sklepamo po njenih fotografijah, uživa in si nabira novih moči za prihodnjo sezono.

Njena športna prihodnost je zavita v tančico skrivnosti

Pred časom nam je v sobotnem intervjuju zaupala, da ima nekaterih stvari počasi že dovolj in da je njena športna prihodnost v negotovosti. Na vprašanje, ali jo bomo prihodnje leto spremljali na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici, nam ni znala odgovoriti.

"Ne vem, bomo videli. Odvisno od tega, kakšen bo položaj. Lahko, da bom tekmovala, lahko pa bo sledilo presenečenje in me tam sploh ne bo. Odvisno od dogodkov po zadnji tekmi svetovnega pokala, torej od pogojev za prihodnje leto. Počasi imam že dovolj, da si na tako visoki ravni in moraš vseskozi nekaj reševati in prositi na kolenih. Čas je, da se pred Planico dogovorimo, ali se bomo odločili za profesionalizem ali turizem," je v intervjuju povedala vedno nasmejana Lampičeva, ki ne izključuje možnosti, da bi se v prihodnosti preizkusila še v kakšnem drugem športu. Bo to morda biatlon?