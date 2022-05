Že med olimpijskimi igrami v Pjongčangu, nato pa še ob koncu zadnje sezone je najboljša slovenska smučarska tekačica zadnjih let Anamarija Lampič namignila, da bi jo v prihodnosti lahko spremljali v drugi športni panogi.

"Še moja mami me je vprašala, kaj sem imela v mislih in ali je vse v redu z mano (smeh, op. p.). To se je dogajalo po šprintu, kajne? Malo sem se šalila, ampak v vsaki stvari je tudi nekaj resnice. Nikoli še nisem resno razmišljala o tem. Odvisno bo od tega, kaj se bo dogajalo na zvezi, kakšni bodo pogoji … Težko rečem, ampak morda pa kdaj res tudi v kakšnem drugem športu. Kaj pa vem," je marca v sobotnem intervjuju na vprašanje, kako resne so bile besede po šprintu na OI o morebitni menjavi discipline, dejala Lampičeva. Zadnje tekmovanje petih krogov se ji ni izšlo po željah, v sprintu je spadala v ožji krog favoritinj za odličja, a na 12. mestu ostala brez finala, z Evo Urevc, ki ji je pred OI zagodel covid-19, sta na ekipnem olimpijskem sprintu končali kot 14.

Priprave na novo sezono Foto: Grega Valančič/Sportida

Po sestanku SZS dokončno jasno

Potem ko je v četrtek o tem, da se 26-letnica seli med biatlonke, prvi poročal Dnevnik, na zvezi še niso želeli govoriti o menjavi discipline Lampičeve. Novi vodja panoge Tomas Globočnik, ki bo v tej vlogi zamenjal Janeza Ožbolta, je na to temo dejal le: "Prav veliko ne morem povedati. O nekaterih stvareh niti še nisem obveščen. Za zdaj ni bilo nič uradnega, ko bo vse skupaj potrjeno, bomo o novostih seveda tudi obvestili javnost na novinarski konferenci. Prosim za razumevanje."

Danes pa Radio Slovenija poroča, da je po današnjem sestanku na Smučarski zvezi Slovenije dokončno jasno, da bo postala biatlonka. Novinarska konferenca, na kateri bo slovenska športnica pojasnila razloge za odločitev, bo v ponedeljek.

Tri medalje z velikih tekmovanj, sprinterski globus

Lampičeva se je pod največje uspehe v teku na smučeh podpisala v sprintu. Leta 2019 sta s Katjo Višnar na svetovnem prvenstvu v Seefeldu na ekipnem sprintu postali svetovni podprvakinji, lani pa je na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu osvojila dve bronasti odličji, in sicer na posamičnem kot tudi v ekipnem sprintu z Evo Urevc. Prihodnje svetovno nordijsko prvenstvo bo leta 2023 v Planici, a kot kaže, brez Lampičeve. Izkupiček Anamarije Lampič iz sezone 2020/21: mali kristalni globus in dve odličji s svetovnega prvenstva Foto: Sportida

Zadnje tri sezone je krojila svetovni sprinterski vrh, v tekmovalnem obdobju 2020/21 si je pritekla tudi mali kristalni globus za skupno zmago v sprinterski razvrstitvi, v zadnji sezoni pa v sprintu končala na drugem mestu.

V devetih sezonah svetovnega pokala v smučarskem teku je na posamičnih tekmah 14-krat stala na zmagovalnem odru, trikrat na najvišji stopnici, na ekipnih tekmah svetovnega pokala pa je trikrat pritekla do stopničk, enkrat tudi do zmage.

V skupnem seštevku svetovnega pokala je letos z osmim mestom izenačila najboljšo uvrstitev.