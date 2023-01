Kaj je s primerom Anamarije Lampič? Časa je vedno manj. #video

Zelo živi so še uspehi Anamarije Lampič v teku na smučeh. Ne samo na tekmah svetovnega pokala, ampak tudi na svetovnih prvenstvih, na katerih je Lampičeva osvojila tri medalje. Leta 2019 je bila s Katjo Višnar v ekipnem šprintu druga. Dve leti pozneje je bila v Oberstdorfu tretja v posamičnem šprintu, z Evo Urevc pa sta bili v ekipnem šprintu ravno tako tretji.

Kaj je povedala lani oktobra? Foto: Grega Valančič/Sportida

Lani oktobra so bile njene besede jasne

Po lanskih olimpijskih igrah je Anamarija sporočila, da se seli v biatlonske vrste. Takrat je dejala, da svetovnega prvenstva v Planici ni povsem izključila. Pozneje so se odnosi med Lampičevo in smučarsko zvezo nekoliko ohladili in oktobra je v pogovoru za Siol.net izjavila: "Ne, že takoj sem povedala, da prestopam v biatlon, in zares menim, da ni več povratne poti."

Želijo ji vse dobro V teku na smučeh je Anamarija Lampič nanizala vrsto uspehov. Foto: Guliverimage

Za več informacij smo poklicali Romana Beznika, predsednika zbora za tek na smučeh. Ta nam je dejal, da je stvar še vedno odprta in da pogovori še vedno potekajo na več ravneh. Še vedno iščejo možnosti, da zadeva še ne bi bila končana.

"Anamarijo zelo spoštujem in tudi zdaj je nismo motili. Bila je bolna. Pogovori so vseskozi. Takšni in drugačni. Z naše strani je vedno dobrodošla. V to, kakšne načrte ima sama, se ne jaz ne panoga ne nameravamo spuščati. Predvsem ji želimo vse dobro. Če se bo odločila nastopiti, bomo vsi izredno veseli. Jaz vedno pravim, da bi bila za zaključek pri panogi, ki ji je toliko dala v življenju, res lepa priložnost nastop v Planici pred domačimi gledalci. Stvari so še vedno v teku, bomo videli. Sam bi si res želel, da bi nastopila. Verjetno tudi vsi Slovenci, ampak moramo spoštovati njeno odločitev," nam je v krajšem pogovoru dejal Beznik.

Vesna Fabjan, vodja panoge v teku na smučeh Foto: Grega Valančič/Sportida

Za mnenje smo prosili tudi Vesno Fabjan, ki je od letos vodja panoge v teku na smučeh. Bronasta z olimpijskih iger v Sočiju leta 2014 nam je prav tako sporočila, da so Anamariji vrata vedno odprta, je pa to nazadnje povsem njena odločitev.

Rok za prijavo širšega seznama za SP v Planici je do danes, poimenski seznam tekmovalcev pa morajo ekipe oddati do 6. februarja, tako da časa je še nekaj.

Anamarija Lampič se je letos z dvema 5. mestoma že izkazala na tekmah svetovnega pokala v biatlonu. Foto: SloSki

Dokazala je, da je še vedno hitra

Verjetno se mnogi sprašujejo, kaj lahko Anamarija Lampič doseže na svetovnem prvenstvu, glede na to, da so treningi v biatlonu nekoliko drugačni kot v teku na smučeh. Poznavalci tega športa menijo, da Anamarija v tem času ni pozabila teči in da se tega ne pozabi kar čez noč. Prav tako ni pozabila teči v klasičnem slogu. V klasičnem slogu bo namreč potekal posamični šprint na svetovnem prvenstvu v Planici. Predvsem pa bi bili Anamarija Lampič in Eva Urevc v ekipnem šprintu, ta je v prosti tehniki, v igri za najvišja mesta.

Da je 27-letna Lampičeva še vedno hitra, je dokazala tudi v biatlonu, saj je v svoji krstni sezoni dosegla dve pet mesti in nakazala, da bi v prihodnje v tem športu lahko mešale štrene najboljšim.

Trenutno so njene misli drugje

Trenutno je v Ruhpoldingu na Bavarskem, kjer se z biatlonski reprezentanco mudi na še zadnjem sklopu priprav za svetovno prvenstvo v Oberhofu, ki bo potekalo od 8. do 19. februarja. Kot smo lahko videli na družbenih omrežjih je Lampičeva bolezen za kar nekaj časa priklenila na posteljo, včeraj pa je po 11 dnih naredila prvi trening.

"Ravno sva govorila in je končala s treningom v fitnesu. Včeraj se je pridružila ekipi v Ruhpoldingu in je polna energije in veselja. Na katerih tekmah točno bo startala, pa še ne vemo. Stanje bomo spremljali do prvih tekem," pa nam je povedal Tomas Globočnik, vodja panoge biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije.

