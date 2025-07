V bolnišnico ga je odpeljal njegov voznik in osebni asistent Steve Foster, ki je 58-letnika našel napol nezavestnega na njegovem domu v Dorsetu, okrožju v jugozahodni Angliji. "Paul je v bolnišnici, trenutno je to zanj najboljše možno mesto," je Foster povedal britanskemu Sunu in dodal, da se njegov prijatelj "vsem zahvaljuje za podporo, ki jo je prejel".

Paul Gascoigne, ki je igral za Newcastle, Tottenham, Lazio in Glasgow Rangers, je bil sprva sprejet na oddelek za intenzivno nego, potem ko se je v petek zgrudil, nato pa so ga premestili na drug oddelek, kjer naj bi bilo njegovo stanje stabilno.

Nekdanji vezist z vzdevkom Gazza že vrsto let trpi za odvisnostjo od alkohola in depresijo, v zadnjih letih pa ima vrsto zdravstvenih težav. Priljubljenost Angleža, ki je za tri leve zbral 57 nastopov, je po njegovih solzah na svetovnem prvenstvu leta 1990 v Italiji dobila globalni preobrat, potem ko je prejel rumeni karton, zaradi česar bi bil prikrajšan za finale, če Anglija ne bi izgubila proti Zahodni Nemčiji.

Gascoigne je za Anglijo blestel tudi med uvrstitvijo v polfinale eura 1996, kjer so Angleži ponovno izgubili proti Nemčiji po enajstmetrovkah.