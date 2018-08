Nogomet je zelo strastna igra. Njen sestavni del niso le zmage, porazi ali zadetki, ampak tudi kazni. Sodniki opozarjajo igralce zaradi grobe igre in nešportnega vedenja, zgodovino nogometne igre pa so zaradi nevsakdanjih razlogov zaznamovali številni izpadi. Ponujamo vam deset (naj)bolj nenavadnih.

Luis Moreno ubil nemočno sovo, nato moral v živalski vrt

Ko sta se leta 2011 pomerila kolumbijska kluba Junior Barranquila in Deportivo Pereira, se je v središču zanimanja znašel Luis Moreno. Kaj je storil panamski nogometaš? Njegov klub je gostoval pri Juniorju, katerega klubska maskota je sova. Ko je prava sova letela nad igriščem, je zaradi poškodovanega krila hitro omagala in padla na zelenico.

Sodnik ni prekinil igre, dolgoletni reprezentant Paname Moreno pa je žogo, tako je razkril pozneje, nenamerno brcnil v nemočno sovo. Udarec se je izkazal za usodnega, tako da je sova po posegu v veterinarski kliniki po nekaj dneh "odletela" v sedma nebesa. Trenutek "norosti" na tekmi, ki jo je Pereira dobil z 2:1, je Morena stal prepoved nastopa na dveh tekmah. Moral je plačati še 560 ameriških dolarjev, kolikor so stali stroški zdravljenja sove. Prejemal je številne grožnje jeznih navijačev, a se je izognil odhodu v zapor. Namesto tega se je izvlekel z opravljanjem družbenokoristnega dela v živalskem vrtu.

Zinedine Zidane ponorel, ko mu je omenil njegovo sestro

Svetovno prvenstvo 2006 v Nemčiji je zaznamovalo eno od najbolj znamenitih fizičnih obračunavanj v zgodovini nogometa. V finalu med Italijo in Francijo, ki je po loteriji kazenskih strelov pripadel Azzurrom, je prvi zvezdnik galskih petelinov Zinedine Zidane po sočni provokaciji, ta ga je vrgla iz tira, pokosil na tla italijanskega branilca Marca Materazzija. Francoz alžirskih korenin, ki je pred kratkim zapustil trenerski stolček madridskega Reala, je izgubil živce kot še nikoli poprej. Z glavo je Materazzija udaril v prsi tako močno, da ga je v trenutku položil na tla. Sledila je takojšnja izključitev.

Zakaj je Zidane tako ostro obračunal z Materazzijem? Nekateri otoški mediji so po ogledu videoposnetkov trdili, da je visoki Italijan zmerjal Zidana s sinom vlačuge terorista. Tedanji branilec Interja je bil ogorčen nad pisanjem in prek pravnih služb je dosegel, da sta se mu tako The Sun kot tudi Daily Star opravičila za hude obtožbe. S katerimi besedami je jezikavi Italijan, vajen tovrstnih provokacij in prepirov s tekmeci, razbesnel Zidana? Je morda govoril neprimerno o Zidanovi mami? Tudi to je bila ena izmed teorij.

Materazzi je trdil, da ni bilo tako. Tudi zaradi tega, ker je sam ostal brez matere pri 15 letih. Ko se je svet še vedno spraševal, zakaj je Zidanu med podaljškom počil film, je Materazzi nekaj mesecev po finalu le pojasnil, da mu je Zidane, medtem ko ga je držal za dres, dejal, da lahko njegov dres, če si ga res tako želi, prejme po tekmi. Vročekrvni Materazzi, ki je kariero leta 2016 končal v Indiji, mu je brez premisleka odvrnil, da bi imel raje njegovo sestro. Pojasnil je, da se takrat, ko je to izrekel, sploh ni zavedal, da ima Zidane v resnici sestro. To je bila prva različica izrečenih besed.

Italijanski branilec, strelec v finalu za 1:1, je leto dni po odmevni izključitvi končno priznal, da je Zidanu dejal, kako bi imel raje njegovo sestro, kurbo.

Paolo di Canio tako besen, da je sodnik pristal na tleh

Nekdanji italijanski nogometaš Paolo di Canio, ki je prejšnji mesec dočakal abrahama, je v pestri klubski zgodovini na Otoku nosil tudi dres enega od najstarejših klubov na svetu, Sheffield Wednesday. Rimljan, znan po kontroverznosti in vročekrvnem značaju, pa tudi tem, da ni nikoli skrival simpatij do nekaterih poudarkov v fašistični ideologiji, se je leta 1998 na Hillsboroughu pomeril proti Arsenalu. Ko mu je sodnik po tem, ko se je sprl z Martinom Keownom, pokazal rdeči karton, je bil tako šokiran in besen, da je delivca pravice Paula Alcocka odrinil.

Odrinil ga je tako močno, da je sodnik padel na tla. Nastal je velik škandal. Keown ga je ob tem, ko je zapuščal igrišče, zmerjal in odrival. Predčasno je moral pod prho tudi on, di Canio pa je bil kaznovan z 11 tekmami prepovedi in plačilom 10 tisoč funtov globe. Sheffield je vseeno zmagal z 1:0, z evrogolom v predzadnji minuti.

Eric Cantona v slogu velemojstrov kungfuja

Nasilje nad navijači je vstopilo v novo poglavje v nogometni zgodovini, ko se je Francoz Eric Cantona leta 1995 znesel nad nergavim navijačem Crystal Palaca. Zvezdnik Manchester Uniteda, ki je nosil prepoznavno številko 7 in bil med privrženci okronan za kralja Old Trafforda, je na štadionu Selhurst Park besnel, ko mu je sodnik pokazal rdeči karton. Ko se je besno odpravljal proti slačilnico, ga je zmerjal navijač londonskega kluba Mathew Simmons. Cantonaju je prekipelo.

Z dovršenim kung-fu udarcem ga je pokosil in poskrbel za enega najbolj odmevnih incidentov v zgodovini premier league. Z nogometnih igrišč je moral počivati kar osem mesecev, med navijači Uniteda pa si je izklesal status ikone Old Trafforda. Moral je opraviti 120 ur družbeno koristnega dela, s tem pa se je izognil dvotedenski zaporni kazni.

Luis Suarez trikrat ugriznil in trikrat obžaloval

Urugvajski zvezdnik na poti do uživanja planetarne slave ni zaslovel le z zadetki in mojstrskimi potezami, ampak tudi s škandaloznimi ugrizi, s katerimi je krotil jezo in nezadovoljstvo na pomembnih srečanjih. Ob številnih pričah, po zaslugi televizijskih kamer pa tudi milijonov gledalcev po vsem svetu. Začelo se je leta 2010, ko je kot napadalec Ajaxa na nizozemskem derbiju ugriznil nogometaša PSV Eindhovna Ottmana Bakkala.

Prejel je rdeči karton, moral je počivati sedem tekem in se poslovil od Nizozemske Preselil se je v Liverpool, kjer je leta 2013 v angleškem spopadu v roko ugriznil Branislava Ivanovića (Chelsea). Znova je prejel rigorozno kazen. Prepoved igranja na desetih tekmah. To pa ni bil zadnji tovrstni izpad Urugvajca. Na SP 2014 je na dvoboju z Italijo v ramo ugriznil Giorgia Chiellinija. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) mu ni naklonila milosti. Na nogomet je moral pozabiti kar za štiri mesece.

Jamie Carragher vrgel kovanec v razjarjeno množico

Liverpool je pred 16 leti gostoval pri Arsenalu v 4. krogu pokala FA. To je bilo srečanje, polno grobih posredovanj in napetosti, v katerem so bili od 67. do 72. minute izključeni kar trije igralci. Najprej je moral predčasno pod prho Martin Keown, nato pa še Dennis Bergkamp, strelec edinega zadetka na tekmi. Navijači Arsenala na Highburyju so besneli, ko so videli, da je sodnik izključil Nizozemca. V branilca Liverpoola Jamieja Carragherja, katerega je Bergkamp predhodno ostro pohodil, so vrgli kovanec.

Branilec rdečih ga je pobral in vrgel nazaj v množico. Sodnik je menil, da je to storil zlonamerno. Carragher je prejel rdeči karton, tako da se je tekma predčasno končala tudi zanj. Dva navijača Arsenala sta razmišljala o tožbi, a je nazadnje ni bilo. Arsenal je na nekdanjem štadionu Highbury zmagal z 1:0, nato pa šel do konca in v sezoni 2001/02 osvojil pokal FA. Carragher se je javno opravičil za dejanje in se izognil disciplinski kazni Angleške nogometne zveze, policija pa mu je podala opomin.

Lee Bowyer in Kieron Dyer pustila na cedilu soigralce

Za enega od najbolj nenavadnih pretepov v nogometni zgodovini sta leta 2005 poskrbela srboriteža na tekmi med Newcastlom in Aston Villo. Nogometno javnost je najbolj začudilo, da sta se stepla nogometaša, ki nosita enak dres. Borila sta se za isti klub (Newcastle), a je med njima počilo, ko je Kieron Dyer ponorel in očital Leeju Bowyerju, da mu ni hotel podati žoge.

Dyer ga je udaril, nato sta se spopadla, soigralci so ju ločili in obvarovali še hujših poškodb. Oba sta dočakala klubsko disciplinsko kazen, Newcastle pa je izgubil srečanje z 0:3.

Mwepu Ilunga pritekel in poskrbel za vsesplošno začudenje

Ko sta se na svetovnem prvenstvu leta 1974 v Zahodni Nemčiji pomerila Brazilija in Zaire (danes DR Kongo), se je zgodil nenavaden prizor. Brazilija je imela nevaren prosti strel, a so se njeni velemojstri pri izvajanju obotavljali. To je ''izkoristil'' Mewpu Ilunga, pritekel do žoge in jo, na začudenje Brazilcev, občinstva, zlasti pa sodnika z vso močjo odbil na drugo polovico. Sodnik ga je opozoril, tako da je Afričan, ki so mu bila tuja pravila nogometne igre, prejel rumeni karton.

Zaire je na tistem svetovnem prvenstvu izgubil proti Jugoslaviji kar z 0:9, njegovo mrežo je zatresel tudi Branko Oblak. Po eni izmed teorij je Ilunga želel prejeti rdeči karton v protest odločitvi vlade Zaira, ki je takrat grozila igralcem in strokovnemu vodstvu, da bo ostala brez plače, če bo reprezentanca izgubila proti Braziliji za več kot tri zadetke.

Paul Gascoigne podelil karton sodniku

Poredni deček angleškega nogometa, ki je po nogometni karieri polnil naslovnice s številnimi incidenti in nemočjo zaradi odvisnosti od uživanja alkoholnih pijač, je leta 1995 nasmejal občinstvo. Na dvoboju škotskega prvenstva med njegovim klubom Glasgow Rangers in Hibernian je opazil, kako je sodniku padel iz žepa rumeni karton.

Paul Gascoigne ga je pobral in mu v šali pokazal rumeni karton, nato pa mu ga je vrnil. Smith ni imel razumevanja za humoristični vložek. Gascoigna je kaznoval. Ker je bil to njegov deseti rumeni karton v sezoni, je moral počivati na naslednjih dveh tekmah.

Patrice Evra posnemal rojaka Cantonaja

Nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda, Monaca in Juventusa je lani na gostovanju na Portugalskem, ko je Marseille v evropski ligi gostoval pri Vitorii iz Guimaraesa, povsem izgubil živce. Pred srečanjem, na katerem bi moral sedeti na klopi, je fizično obračunal z navijačem Marseilla, ki ga je srečal na robu igrišča, z njim pa se je zapletel v pogovor. Navijač francoskega kluba ga je zmerjal in mu poskušal dopovedati, naj zapusti klub. Z nogo ga je zadel v glavo.

Evra je nemalo zatem, ko je z Marseillom gostoval v Sloveniji in izločil Domžale, postal prvi igralec, ki je v ligi Europa prejel rdeči karton pred začetkom srečanja. S tem se je končalo njegovo obdobje igranja za Marseille. Nato se je v začetku leta kot prosti igralec pridružil West Hamu in bil njegov član do poletja.

