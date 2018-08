Hrvati in Španci sprožili plaz, kaj bo rekel Messi?

V zadnjih dneh se vrstijo reprezentančne upokojitve nogometašev, predvsem Hrvatov in Špancev, ki smo jih še pred dobrim mesecem spremljali na svetovnem prvenstvu v Rusiji. Zbrali smo deset upokojencev, ki so bili del zadnjega mundiala in so v svoji reprezentanci pustili močan pečat.

Vedran Ćorluka

Hrvati so v Rusiji z naslovom svetovnih podprvakov spisali zgodovino svojega reprezentančnega nogometa. Po izjemnem dosežku, številnih sprejemih in, kot pravijo, tehtnih premislekih, so srebrni fantje začeli postavljati reprezentančne kopačke v kot.

Kot prvi je v slovo pomahal branilec Vedran Ćorluka, ki je dres kockastih v 12 letih oblekel na 103 srečanjih, s čimer se je zavihtel na šesto mesto lestvice Hrvatov. Dolgoletni član moskovske Lokomotive je odločitev sporočil v čustvenem pismu, objavljenem na spletnem portalu hrvaške nogometne zveze. Dvaintridesetletnik je v debelih desetih letih za Hrvaško zadel štirikrat.

Mario Mandžukić

Le nekaj dni za Ćorluko je črto pod reprezentančno kariero potegnil še en velikan hrvaške reprezentance. Mario Mandžukić je s 33 zadetki na 89 srečanjih drugi najboljši strelec Hrvatov, pred njim je s 45 le Davor Šuker.

Tudi drugi najboljši strelec v zgodovini Hrvaške Mario Mandžukić se je poslovil. Foto: Getty Images

Član Juventusa je slovo napovedal pri 32 letih, odločitev pa sporočil na družbenem omrežju. Kot je zapisal, ga je srebro napolnilo z energijo, a mu hkrati olajšalo to težko odločitev.

"Od danes je moje mesto med vami, navijači Hrvaške," je zapisal Mandžukić, ki je nastopil na dveh evropskih in dveh svetovnih prvenstvih. Na zadnjem se je podpisal pod tri gole, tudi pod zmagovitega v polfinalu, v katerem so z 2:1 izločili Angleže.

Danijel Subašić

Po Vedranu Ćorluki in Mariu Mandžukiću se je od hrvaške nogometne reprezentance poslovil še eden od ključnih členov za uspeh, vratar Danijel Subašić, ki je nasprotnikom v Rusiji sivil lase tudi z obrambami 11-metrovk.

Danijel Subasić v golu ne bo več reševal Hrvatov. Foto: Getty Images

"Napočil je čas, da se tudi jaz po desetih letih poslovim od reprezentance in najljubšega dresa Hrvaške. Za mano je dolgo popotovanje. Vse od prvega reprezentančnega vpoklica in izpolnitve sanj 'nekega' vratarja iz Zadra, potem s polno truda in dela ter tudi po letih potrpežljivosti in sedenja na klopi, da bi postal številka ena oziroma številka 23, ki je moja najljubša," je zapisal 33-letni čuvaj mreže francoskega prvoligaša Monaca.

Subašić, ki je bil dolga leta menjava Stipetu Pletikosi, je za Hrvaško branil na 44 tekmah, tudi na vseh sedmih na svetovnem prvenstvu v Rusiji.

Andres Iniesta

Španska nogometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Rusiji presenetljivo izpadla že v osmini finala. Z zvezdniško zasedbo je po izvajanju enajstmetrovk ostala praznih rok proti gostiteljici.

S klavrnim izpadom na SP se je končala kariera legendarnega španskega zveznega igralca Andresa Inieste. Foto: Reuters

Po bolečem porazu je reprezentančno kariero sklenil izkušeni zvezni igralec Andres Iniesta. Eden pionirjev in zaščitnih znakov tiki-take ter zlatega obdobja Barcelone se je za slovo od izbrane vrste odločil pri 34 letih.

V dresu Španije je odigral 131 obračunov (4. na večni lestvici v španski reprezentanci, na vrhu je s 167 nastopi Iker Casillas) in se podpisal pod 13 zadetkov. Najpomembnejšega leta 2010 na svetovnem prvenstvu na Japonskem, ko je v finalu zabil zmagoviti zadetek za naslov svetovnih prvakov. Pomembno vlogo je odigral tudi ob obeh naslovih evropskih prvakov leta 2008 in 2012.

"To je bila moja zadnja tekma. Čudovito obdobje se je končalo," je dejal po porazu v Moskvi, ki so jo Španci izgubili po enajstmetrovkah.

David Silva

Da je zadnjo tekmo v španskem dresu že odigral, je pred dnevi sporočil še en velikan španskega nogometa David Silva. Vezist angleškega prvaka Manchester Cityja je izbrani vrsti v slovo pomahal pri 32 letih.

Konec je reprezentančne kariere četrtega najboljšega strelca v zgodovini španske izbrane vrste Davida Silve. Foto: Reuters

Silva je Špancem pomagal na 125 tekmah, kar ga uvršča na šesto mesto reprezentančne lestvice, s 35 zadetki pa je četrti v zgodovini španske izbrane vrste.

V primerjavi z zadnjim svetovnim prvenstvom, na katerem ni dočakal četrtfinala, so mu veliko več veselja prinesla prvenstva v letih 2008, 2010 in 2012. Dvakrat se je veselil naslova evropskega, enkrat pa svetovnega prvaka.

Gerard Pique

Špansko reprezentanco bo iz naslonjača v prihodnje spremljal tudi Katalonec Gerard Pique, ki je križ čez dres izbrane vrste potegnil pri 31 letih. Kot pravi, je odločitev dokončna, premislil si ne bo, pa čeprav je selektor postal nekdanji trener Barcelone Luis Enrique.

Tudi Gerard Pique je za vselej slekel španski dres. Foto: Reuters

Pique je največja uspeha s Španci dosegel leta 2010, ko je bil eden od vidnejših členov pri naslovu svetovnih prvakov, in dve leti pozneje, ko je stal še na evropskem reprezentančnem vrhu.

Dres Špancev je srednji branilec oblekel 102-krat, zadnjič na tekmi osmine finala svetovnega prvenstva v Rusiji, ko so izgubili proti gostiteljici, in v njem zabil pet golov.

Mascherano

Še ena reprezentanca, ki ji v Rusiji ni šlo nič po načrtih in ji je voda pred izločilnimi boji močno tekla v grlo, je ostala brez dolgoletnega člana. Od Argentine se je poslovil njen rekorder po številu nastopov.

Argentinski rekorder po številu nastopov (147) Mascherano se je poslovil po tekmi osmine finala, na kateri so jih izločili poznejši prvaki Francozi. Foto: Reuters

Javier Mascherano je dres gavčev za vselej slekel po porazu v osmini finala proti poznejšim svetovnim prvakom Francozom. 34-letnik je za argentinsko reprezentanco, v kateri naj bi imela z Messijem glavno besedo pri določanju postave, igral na 147 obračunih in dosegel tri zadetke.

"Čas je za slovo. Odslej sem le še navijač Argentine," je ob slovesu dejal čan kitajskega Hebeia.

Messi, ki je reprezentančno slovo napovedal že pred leti, a ga nato preklical in se vrnil, bo izpustil letošnje prijateljske tekme Argentine. Argentinci se sprašujejo, ali ga bodo še kdaj videli v državnem dresu.

"Messi se letos ne bo vrnil v reprezentanco in obstajajo dvomi o njegovi prihodnosti v dresu z državnim grbom," so zapisali pri argentinskem dnevniku Clarin, pri Infobae pa dodali: "Vzel si bo nekaj odmora, a to še ne pomeni, da zapušča reprezentanco." Lionel Messi bo izpustil letošnje pripravljalne tekme Argentine. Nekateri Argentinci se bojijo, da je že odigral zadnjo tekmo v dresu gavčev. Foto: Reuters

Da Argentinec potrebuje čas za razmislek, kako naprej, je povsem jasno nekdanjemu reprezentantu Carlosu Tevezu, ki bo Messija povsem razumel, tudi če se nikoli več ne bo vrnil v reprezentanco. Kot pravi, je bil nekoč sam v enakem položaju: "Ni lahko biti vselej na udaru."

Essam El-Hadari

Precej dlje je v reprezentanci vztrajal vratar Essam El-Hadari. Egipčan je na minulem svetovnem prvenstvu v Rusiji postal najstarejši nogometaš, ki je kadarkoli zaigral na mundialu. To mu je uspelo pri 45 letih in 161 dneh, ko je na tekmi s Savdsko Arabijo med drugim ubranil 11-metrovko.

"Po 22 letih, štirih mesecih in 12 dneh je pravi trenutek za slovo od reprezentance," pravi najstarejši nogometaš (45 let in 161 dni), ki je kadarkoli nastopil na svetovnih prvenstvih, Essam El-Hadari. Klubske kariere še ni končal. Foto: Reuters

El-Hadari je za faraone branil vse od leta 1996. V bogati reprezentančni karieri je med vratnicama stal na 159 tekmah, kar ga uvršča na tretje mesto lestvice (na prvem je s 184 nastopi Ahmed Hassan), in z Egiptom štirikrat osvojil afriško prvenstvo.

"Po 22 letih, štirih mesecih in 12 dneh je pravi trenutek za slovo od reprezentance. Ponosen sem na število nastopov za izbrano vrsto, še bolj pa na to, da sem bil del njenih največjih uspehov," je v začetku avgusta povedal ob slovesu. A le reprezentančnem, čas za klubsko še ni prišel. Trenutno je član domačega Ismailyja.

Mesut Özil in Mario Gomez

Po katastrofalnem svetovnem prvenstvu Nemčije, ki se je poslovila že po skupinskem delu, sta se od reprezentance poslovila dva njena člana.

Mesut Özil pravi, da se od reprezentance poslavlja zaradi nestrpnosti. Foto: Reuters

Kot prvi je slovo najavil Mesut Özil. Prek družbenega omrežja je sporočil, da se od izbrane vrste poslavlja zaradi nestrpnosti, ki se je pojavila v zvezi z njegovo fotografijo s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom.

Nogometaš turških korenin se je maja fotografiral s turškim predsednikom, kar je sprožilo vprašanje o njegovi lojalnosti nemškemu grbu pred svetovnim prvenstvom. Devetindvajsetletni vezist je sicer za Nemčijo odigral 92 tekem in v statistiko vpisal 23 zadetkov. Özil je leta 2010 z Nemci na SP osvojil bronasto odličje, štiri leta pa se je veselil največjega reprezentančnega uspeha - naslova svetovnega prvaka.

Mario Gomez je napovedal slovo, a reprezentančnih vrat naj ne bi še povsem zaprl. Foto: Reuters

Po Özilu se je za podoben korak odločil tudi 33-letni napadalec Mario Gomez, ki želi mesto prepustiti mlajšim. Za Nemčijo je debitiral leta 2007, njen dres nosil na 78 tekmah in dosegel 31 golov. Največji uspeh je z Nemci dosegel leta 2010, ko so na svetovnem prvenstvu končali na tretjem mestu, štiri leta pozneje, ko so bili prvaki, pa zaradi poškodbe ni sodeloval.

Pri obeh naj bi sicer obstajala možnost vrnitve. Pri Özilu, če se bi razmere spremenile in ne bi več občutil nestrpnosti, pri Gomezu pa, če bi ga selektor potreboval za evropsko prvenstvo 2020.

Keisuke Honda

Nič več ne bo za reprezentanco igral japonski zvezdnik Keisuke Honda, ki se je poslovil po bolečem porazu v osmini finala proti Belgiji. Japonci so vodili z 2:0, nato pa nasprotnikom dopustili popoln preobrat in napredovanje.

Japonski zvezdnik, edini Japonec, ki je zadel na treh zaporednih svetovnih prvenstvih, Keisuke Honda bo v prihodnje če še navijač Japonske. Foto: Reuters

Honda je za samuraje igral na 98 tekmah (9. mesto lestvice) in 37-krat zatresel mrežo tekmecev (4. mesto lestvice). Nekdanji napadalec Milana je v Rusiji postal prvi Japonec, ki je zabil na treh zaporednih svetovnih prvenstvih. Honda, ki bo na klubski ravni vztrajal v Avstraliji, se je vrgel tudi v trenerski posel. Postal je generalni direktor in selektor reprezentance Kambodže.

Zaradi domnevno ne najboljših razmer z zvezo se je poslovil tudi švicarski nogometaš albanskih korenin Valon Behrami. Kot pravi, je to odločitev švicarske nogometne zveze, a trener izbrane vrste Vladimir Petković zanika, da bi se odpovedal napadalnemu vezistu. Nič več ne bo za Švico igral niti Gelson Fernandes. Pri 32 letih se je za reprezentančni konec odločil tudi Adil Rami, ki se je poslovil na reprezentančnem vrhuncu kot svetovni prvak.

