Opica z rokersko dušo, ki je osrečila Jana Oblaka

Kdo je trener, ki je na včerajšnji za slovenski nogomet zgodovinski tekmi norel ob zelenici štadiona v Talinu in se obnašal podobno, kot se obnaša siceršnji vodja Atletica Madrida Diego Simeone, a to ni bil on?

German Burgos v Talinu. Foto: Reuters "Človek, ki je videti tako, kot da bi ti v pubu skušal prodati kačo. In te ubil z golimi rokami, če bi odklonil njegovo ponudbo."

To je eden izmed posrečenih zapisov, ki so zaokrožili po spletu takoj po zadnjem sodnikovem žvižgu madridskega derbija na nenavadno majhnem štadionu v Talinu, kjer so podelili prvo evropsko lovoriko sezone 2018/19.

Po zmagi s 4:2 po podaljških so jo dobili nogometaši Atletica in poskrbeli tudi za nov mejnik v slovenskem nogometu. Jan Oblak je v Talinu namreč postal prvi slovenski nogometaš z naslovom evropskega superpokala.

Govoril je o trenerju, ki je tokrat predstavljal Atletico. Diego Simeone, ki je alfa in omega Atletica od leta 2011, je namreč tudi tekmo v Estoniji zaradi kazni štirih tekem, ki jo je dobil zaradi norenja v polfinalu prejšnje sezone lige Europa proti Arsenalu, spremljal s tribun.

Brez skrbi, tudi tam je ta vročekrvni argentinski trener norel, a tokrat je njegovo vlogo ob igrišču prevzel nekdo drug. Prijatelj, za katerega bi dal roko v ogenj. Človek, ki je tokrat, podobno kot v lyonskem finalu pred tremi meseci, stopil iz sence in ga je spoznal ves svet.

Diego Simeone is still banned from the touchline, so his assistant German Burgos is directing things for Atleti. A man who looks he'd try to sell you a snake in a pub. And kill you with his bare hands if you say no. #UEFASuperCup pic.twitter.com/rDZ9zrWEIs — Paddy Power (@paddypower) August 15, 2018

Kot da bi prišel iz gozda, kjer je z golimi rokami pokončal medveda

Medtem ko je bil njegov kolega na klopi Reala Julen Lopetegui počesan, v modni obleki videti pripravljen za svečano večerjo z Aleksandrom Čeferinom, Giannijem Infantinom, Florentinom Perezom in preostalimi pomembneži, ki so se pomešali med 15 tisoč obiskovalcev na tribunah, je tokratni formalni vodja Atletica dajal vtis človeka, ki je ravnokar prišel iz gozda, kjer je z golimi rokami pokončal medveda.

Argentinec je v zadnjih mesecih vsaj malo stopil iz sence svojega znanega rojaka. Foto: Reuters

Kdo je torej trdoživi možakar, ki ga je med tekmo opazilo marsikatero oko?

Ime mu je German Burgos. Star je 49 let, prihaja iz Mar del Plate in je nekdanji izvrstni vratar. Ko je pred dvema desetletjema branil za River Plate, si je prislužil zanimiv vzdevek. Oprijelo se ga je ime Opica.

Pri oblačenju ni imel pretiranega smisla za modo, niti za usklajenost barv. Pogosto je bil neurejen, branil pa odlično in eksplozivno. Zato je postal Opica, El Mono, najbolj priljubljena Opica v zgodovini nogometnih gavčev. ''Sem nor, tako kot vsi vratarji,'' je znal povedati dvakratni udeleženec svetovnih prvenstev.

Z argentinskim klubskim velikanom River Plate je leta 1994 osvojil prvenstvo brez enega samcatega poraza. Odkrila ga je tudi Evropa, kar ni bilo težko, saj je dolga leta standardni argentinski reprezentant. Zbral je 35 nastopov, na največjih tekmovanjih pa obstal na klopi. Leta 1999 je odšel v Španijo, kupila ga je Mallorca, kjer se je za mesto pod soncem bojeval z rojakom Leom Francom.

Leta 2001 se je zaljubil v Atletico

Iz časov, ko je bil vratar. Foto: Reuters Dve leti pozneje se je odločil za selitev na celino, izbral je Atletico Madrid. Ni ga motilo, da so rdeče-beli takrat doživljali eno od večjih ponižanj v zgodovini, saj so pristali v drugi ligi. Z Burgosom na vratih so postali prvaki in se hitro vrnili med elito. Kdo bi si mislil, da je Argentinec prve čare žimničarjev spoznaval v drugi ligi ter prehodil pot od pekla do raja, najnovejše lovorike španskega prvaka ter ogromne časti preboja v finale lige prvakov.

V Madridu je branil tri sezone, vmes junaško prebolel raka, zbral 64 nastopov in s 35 leti končal kariero. Lahko se je posvetil strasti, ki je ni skrival že med nogometno kariero. Zanimale ga niso le žoge ter vratarske rokavice, temveč tudi mikrofon in glasna rokovska glasba. Postal je vodja skupine The Garb, s katero je izdal več albumov, v zadnjih letih, ko je z Atleticom stopil v sedma nogometna nebesa, pa je glasbeno kariero nekoliko zapostavil. Z razlogom.

Odkril je trenersko žilico in se združil s prijateljem

Ko je pred leti odkril, da ima v sebi trenersko žilico, jo je rad združil s prijateljem ''Cholom'' Simeonejem. Pred osmimi leti sta italijanski klub Catania rešila padca v serie B, nato sta se preselila v domovino, k Racing Clubu, rezultati ponovno niso izostali.

Z zdaj zelo priljubljenim trenerjem Atletico Madrida sta skupaj igrala za argentinsko reprezentanco. Foto: Reuters

''S Cholom sva bila osem let soigralca v reprezentanci, dve leti pa v Madridu. V teh letih sem večkrat večerjal z njim kot pa s svojo družino,'' je napol v šali dejal v enem izmed starejših pogovorov za Mednarodno nogometno zvezo (FIFA).

Joseju Mourinhu je zagrozil, da mu bo odrezal glavo

Je neposreden, brez dlake na jeziku, ne pozna strahopetnosti. Že večkrat je bil izključen, a mu navijači tega ne štejejo v slabo. Prej nasprotno. Pred leti so ga vzeli za svojega, ko je v vedno zanimivem obračunu z Realom pogosto provokativnemu Joseju Mourinhu, ki je takrat sedel na vroči klopi velikana s Santiaga Bernabea, sporočil, da mu bo odrezal glavo.

Zdaj trenerske lovorike skupaj nabirata pri svojem ljubljenem klubu v Madridu. Foto: Reuters

Kot igralec je z Atleticom osvojil prvo mesto v drugi ligi, kot pomočnik trenerja je omenjeni privilegij dočakal v prvi in z njim osvojil še nekaj lovorik. Španski pokal, španski superpokal, v zadnjih mesecih pa še dve evropski lovoriki. Najprej ligo Europa in zdaj še evropski superpokal.

Cholo in El Mono, nora Argentinca, ki osrečujeta navijače Atletica in z njimi od leta 2014 tudi slovensko nogometno javnost.