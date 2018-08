V živo: Oblak na kolenih, pred očmi Čeferina ga je premagal Francoz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Talinu se za evropski superpokal pravkar merita zmagovalec lige Europa Atletico Madrid Jana Oblaka, ki pričakovano igra od prve minute, in zmagovalec lige prvakov Real Madrid, ki lovi že peto, rekordno lovoriko v tem tekmovanju.

Začetni postavi:



Real Madrid: Navas; Marcelo, Varane, Ramos, Carvajal; Isco, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Bale;

Atletico Madrid: Oblak; Hernandez, Godin, Savić, Juanfran; Lemar, Rodri, Niguez, Koke; Griezmann, Costa.

Atletico je do zdaj osvojil dva evropska superpokala, a je bilo to še pred obdobjem, v katerem njegova vrata brani Jan Oblak. Ta lahko postane prvi Slovenec, ki bo osvojil evropski superpokal in medaljo dobil iz rok rojaka, predsednika Uefe Aleksandra Čeferina.

Real, ki prvič po devetih letih igra brez Cristiana Ronalda, prvič vodi novi trener Julen Lopetegui. Nasledil je Zinedina Zidana, ki je Realu prinesel tri naslove evropskega prvaka v nizu.

Če bo belemu baletu uspelo, bo na vrhu najuspešnejših klubov v tem tekmovanju, ki ga poznamo od leta 1972, s petimi naslovi ujel Barcelono in Milan.

To je peti evropski superpokal, v katerem bosta nastopili dve španski ekipi. Zanimivo, vsi štirje dozdajšnji so se zgodili v zadnjih petih letih.

Oblak pričakovano brani od prve minute, v začetni enajsterici pa se je znašel tudi novinec Atletica Thomas Lemar, medtem ko edina res zveneča okrepitev Reala letošnjega, najboljši vratar letošnjega svetovnega prvenstva Thibaut Courtois sedi na klopi. Med vratnicama Reala je Keylor Navas, ki je z Madridčani v zadnjih treh letih trikrat postal evropski prvak.

Tekma se je začela sijajno za Atletico, saj je že po 50 sekundah Oblakove v vodstvo po samostojnem prodoru in po strelu z desne strani popeljal Diego Costa. Oblak je bil prvič na preizkušnji v 17. minuti, ko ga je z zvitim strelom skušal pretentati Marco Asensio, a se je Škofjeločan izkazal z obrambo.

V 27. minuti je Real izenačil. Po lepi podaji Garetha Bala z desne strani je Oblaka z glavo premagal francoski napadalec Karim Benzema.

Zmagovalci evropskega superpokala:

5 – Barcelona (1992, 1997, 2009, 2011, 2015), Milan (1989, 1990, 1994, 2003, 2007)

4 – Real Madrid (2002, 2014, 2016, 2017)

3 – Liverpool (1977, 2001, 2005)

2 – Ajax (1973, 1995), Anderlecht (1976, 1978), Valencia (1980, 2004), Juventus (1984, 1996), Atletico Madrid (2010, 2012)

1 – Sevilla (2006), Porto (1987), Manchester United (1991), Bayern München (2013), Chelsea (1998), Dinamo Kijev (1975), Nottingham Forest (1979), Aston Villa (1982), Aberdeen (1983), Steaua Bukarešta (1986), Mechelen (1988), Parma (1993), Galatasaray (2000), Zenit (2008).