Srebrna Hrvaška razpada, odšel je še en

Srebrna hrvaška reprezentanca, ki je navdušila letos poleti, razpada. Najprej je slovo od reprezentančnega dresa naznanil branilec Vedran Ćorluka, ki je za Hrvaško zbral 103 nastope, potem se je pred dnevi poslovil še napadalec Mario Mandžukić (89 nastopov in 33 golov), zdaj se je za podoben korak odločil še Danijel Subašić.

"Napočil je čas, da se tudi jaz po desetih letih poslovim od reprezentance in najljubšega dresa Hrvaške. Za mano je dolgo popotovanje. Vse od prvega reprezentančnega vpoklica in izpolnitve sanj 'nekega' vratarja iz Zadra in potem s polno truda in dela ter tudi po letih potrpežljivosti in sedenja na klopi, da bi postal številka ena oziroma številka 23, ki je moja najljubša," je del zapisa, s katerim je na družbenih omrežjih reprezentančni pokoj napovedal vratar francoskega prvoligaša Monaca.

Številka ena je bil samo štiri leta

Ta 33-letni vratar je v reprezentanci debitiral leta 2009 in bil vrsto let rezerva Stipetu Pletikosi, po svetovnem prvenstvu 2014, ko je njegov predhodnik zapustil reprezentanco, pa postal številka ena. Za Hrvaško je zbral 44 nastopov in branil na vseh sedmih tekmah na letošnjem svetovnem prvenstvu.

Hrvati trepetajo pred tem, da se bosta poslovila še Luka Modrić in Ivan Rakitić. Foto: Getty Images

Kaj bo z Luko Modrićem in Ivanom Rakitićem?

Po novem odhodu enega izmed srebrnih hrvaških nogometnih junakov se tamkajšnja javnost sprašuje, kdo je naslednji, ter pogleduje predvsem proti dvema največjima zvezdnikoma hrvaškega nogometa Luki Modriću in Ivanu Rakitiću.

Zvezdnik madridskega Reala, ki je bil izbran za najboljšega posameznika letošnjega svetovnega prvenstva in je tudi kapetan Hrvaške, je star 32 let. Zvezdnik Barcelone jih ima 30. Oba se za zdaj glede svoje reprezentančne prihodnosti še nista izrekla.

