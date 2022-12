Vratarske rokavice hrvaškega nogometnega vratarja Dominika Livakovića, enega od junakov letošnjega svetovnega prvenstva v Katarju, bo po novem nosil Noah Marijanović. Sedemletni deček iz Nemčije je s svojo življenjsko zgodbo – rodil se je kot nedonošenček in tehtal manj kot kilogram, danes je strasten nogometaš – najbolj prepričal Livakovića, ta je izbral nagrajenca natečaja, ki so ga organizirali pri hrvaškem spletnem portalu.

Podoben nagradni natečaj so na portalu 24sata.hr izpeljali tudi po svetovnem prvenstvu v Rusiji leta 2018, kjer so se ljubitelji nogometa potegovali za rokavice, ki jih je na prvenstvu pred štirimi leti, ko je Hrvaška osvojila naslov svetovnega podprvaka, nosil hrvaški vratar Danijel Subašić. Prav Subašić je bil tisti, ki je na koncu izbral nagrajenca, izbiral pa je na podlagi najboljše navijaške fotografije.

Leta 2018 so se na nagradnem fotografskem natečaju ljubitelji nogometa potegovali za rokavice vratarja Danijela Subašića. Foto: Guliverimage

Subašića je takrat najbolj prepričala fotografija na Švedskem živečega Slavonca Draga Maršića, ta je v Stockholmu posnel fotografijo svoje žene Bojane. Na fotografiji je izstopal njen nosečniški trebušček z naslikanim srcem in prepoznavno rdeče-belo šahovnico. Par je pozneje dobil sina, ki sta ga staršaimenovala Nikolas, za drugo ime pa sta izbrala ime Danijel, ki ju bo vedno spominjalo na Subašićevo darilo. Mali Nikolas je danes star štiri leta, obiskuje vrtec in je zaljubljen v nogomet.

Nogomet obožuje tudi letošnji nagrajenec natečaja, sedemletni Noah Marijanović iz Pfalza v Nemčiji, ki je vratarja Livakovića navdušil s svojo zgodbo. Noah se je namreč rodil kot nedonošenček, z zgolj 930 grami, in je prva dva meseca življenja preživel v inkubatorju. Starši so ga na nogomet vpisali pri petih letih, a je zaradi epidemije covid-19, ko so treningi odpadli, večinoma treniral z očetom doma.

Foto: Guliverimage

Noah je v prijavnici zapisal, da je mesto vratarja njegov najljubši igralni položaj. "Vse je mogoče doseči, če se v življenju boriš in če verjameš. To sem tudi sam dokazal in to želim reprezentanci Hrvaške. Moja največja želja je, da bi nekoč zaigral za Hrvaško, kot to počne moj največji vzornik Dominik Livaković. Njegove rokavice bi me zelo razveselile in s ponosom bi jih nosil," je med drugim zapisal Noah in več kot očitno ganil tudi vratarja hrvaške reprezentance in Dinama, ki je bil odgovoren za izbiro nagrajenca.

Noahova mama Marija je ob tem povedala, da sinu to darilo ni le polepšalo božičnih praznikov, ampak bo tudi eden od najlepših spominov na otroštvo. "Noah kar ni mogel verjeti, ko smo mu povedali, da je dobil rokavice. Skakal in vriskal je od sreče. Tudi njegova mlajša brata sta presrečna in ponosna nanj. Vso družino je zajela evforija. Presrečni smo," je povedal Danijel Marijanović, oče malega dobitnika vratarskih rokavic.

Foto: Guliverimage

Dominik Livaković je bil eden od glavnih junakov hrvaške reprezentance na nedavnem svetovnem prvenstvu, s svojimi obrambami je pritegnil tudi zanimanje tujih klubov. V svojih vrstah si ga želi tudi münchenski Bayern, povezujejo pa ga tudi z Manchester Unitedom in Ajaxom. V Zadru rojeni 27-letnik ima sicer do konca sezone 2023/24 pogodbo z zagrebškim Dinamom.

