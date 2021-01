Štiriintridesetletni hrvaški nogometaš Mario Mandžukić je v karieri nosil dres številnih evropskih velikanov. V Nemčiji je bil tako pomemben člen v napadu Bayerna iz Münchna, v Španiji je bil kratek čas tudi soigralec Jana Oblaka pri madridskem Atleticu, med letoma 2015 in 2019 pa je branil barve serijskega italijanskega prvaka Juventusa.

V dresu Bayerna je postal evropski klubski prvak. Foto: Reuters

Stari dami po slabšem začetku v sezono 2020/21 grozi, da bo ostala brez jubilejnega desetega naslova. Za zdaj kaže najbolje Milanu, ki je okrepil zvezdniški napad in po prerojenem Zlatanu Ibrahimoviću priložnost dal še enemu nekdanjemu zvezdniku Juventusa. Mandžukić je nazadnje nogomet igral na Bližnjem vzhodu, kjer pa je pri Al-Duhailu iz Katarju preživel le kratek čas. Od julija 2020 je iskal novega delodajalca, bil deležen številnih ponudb, nato pa segel v roke AC Milanu.

We have a new number 9⃣

Welcome, @MarioMandzukic9 👊#ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/uFKeUo8FEd