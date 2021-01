Milan krepi moštvo v lovu na naslov, prihaja tudi reaktivirani hrvaški veteran

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mario Mandžukić in Fikayo Tomori na poti v Milan

Mario Mandužić bo po skoraj letu dni reaktiviral svojo nogometno pot in se vrnil v Italijo.

Mario Mandužić bo po skoraj letu dni reaktiviral svojo nogometno pot in se vrnil v Italijo. Foto: Reuters

Izkušeni hrvaški napadalec Mario Mandžukić se vrača v Evropo in v Italijo. Z Milanom se je dogovoril za sodelovanje do konca sezone. Trenutno vodilni italijanski prvoligaš se bo okrepil tudi z angleškim branilcem Chelseaja Fikayom Tomorijem.

O tem prestopu se je šušljalo zadnjih nekaj dni, zdaj pa naj bi Maria Mandžukića od podpisa pogodbe z Milanom ločil le še zdravniški pregled.

Eden od glavnih junakov srebrne Hrvaške s svetovnega prvenstva 2018 se v Italijo vrača po decembru 2019, ko je po 44 golih v 162 nastopih v vseh tekmovanjih zapustil Juventus. Pred tem je gole zabijal za Atletico Madrid, Wolfsburg, zagrebški Dinamo in münchenski Bayern, s katerim je leta 2013 osvojil evropski naslov in zabil gol v velikem finalu proti Borussii Dortmund ob zmagi Bavarcev z 2:1.

Z lovoriko za naslov evropskega prvaka na londonskem Wembleyju leta 2013. Foto: Reuters Mandžukić, za katerim je desetletje igranja na najvišji nogometni ravni, bo tako na San Siru nekoliko nepričakovano reaktiviral svojo nogometno pot. Tekme namreč ni odigral vse od marca lani, ko je pred izbruhom pandemije novega koronavirusa in prekinitvijo nogometnega dogajanja odigral sedmo, zadnjo tekmo za Al-Duhail. S tem katarskim prvoligašem je malo za tem prekinil pogodbo in bil od takrat prost nogometaš. Imel je kar nekaj ponudb, predvsem iz Turčije, a se obotavljal in čakal na pravo.

Klic sedemkratnega evropskega prvaka, ki že desetletje čaka na nov, 19. prvenstveni italijanski naslov, ga je očitno prepričal. Z Milanom bo Mandžukić po štirih, ki jih je osvojil z Juventusom, skušal priti še do pete prvenstvene lovorike v Italiji. Milan je po skoraj polovici prvenstvene sezone trenutno vodilni na lestvici.

Fikayo Tomori spet zapušča Chelsea. Foto: Reuters

Prihaja tudi branilec Chelseaja

Ni pa Mandžukić edina okrepitev, ki bo pozimi zapolnila garderobo ekipe Stefana Piolija. Na poti na San Siro je tudi 23-letni angleški branilec Fikayo Tomori, ki ga bo Chelsea Milanu do konca sezone posodil, potem pa bodo imeli Italijani možnost, da ga odkupijo. Stal naj bi jih okoli 30 milijonov evrov.

Tomori je produkt nogometne šole Chelseaja, ki pa ga je v zadnjih letih posojal v Brighton, Hull City in nazadnje v Derby County. V zadnjem letu in pol je bil na Stamford Bridgu. V prejšnji sezoni je nekaj še igral, zbral je 22 nastope v vseh tekmovanj, 15 v prvenstvu. V tej sezoni ne igra skorajda nič. Zbral je le štiri nastope, od tega en polčas v angleški premier ligi. V Kanadi rojeni nogometaš se sicer lahko pohvali tudi z enim nastopom za člansko reprezentanco Anglije.