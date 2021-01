Ibrahimović dvakrat v polno, Milan znova ušel Interju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Milan je na zadnji tekmi 18. kroga italijanskega prvenstva po dveh golih Zlatana Ibrahimovića z 2:0 ugnal Cagliari. Na derbiju kroga je Inter Samirja Handanovića z 2:0 ugnal Juventus Cristiana Ronalda. Na slovenskem dvoboju je Atalanta Josipa Iličića remizirala brez zadetkov proti Genoi Mihe Zajca. Jasmin Kurtić je s Parmo prišel do točke pri svojem nekdanjem klubu Sassuolu.

Mladi slovenski nogometaš Nik Prelec, ki je odpravil poškodbo mišice in prvič letos kandidiral za nastop, v soboto ni zaigral za Sampdorio, ki je z 2:1 odpravila Udinese. Sedel je na klopi za rezerviste.

V ponedeljek so brez trenerja ostali nogometaši Torina. Marco Giampaolo je po neodločenem izidu 0:0 s Spezio konec tedna ostal brez službe, v klubu z dna lestvice so danes zvečer sporočili, da so se odločili za predčasen konec sodelovanja s trenerjem, ki je vodenje ekipe prevzel šele jeseni. Njegov najverjetnejši naslednik bo nekdanji trener Genoe Davide Nicola, poročajo italijanski mediji. Uradno naj bi Torino novico o novem trenerju sporočil v torek.

Italijansko prvenstvo, 18. krog: Petek, 15. januar:

Lazio : Roma 3:0 (2:0)

Immobile 14., Alberto 23., 67. Sobota, 16. januar:

Bologna : Verona 1:0 (1:0)

Orsolini 19./11-m



Torino : Spezia 0:0

R.K.: Vignali 8./Spezia



Sampdoria : Udinese 2:1 (0:0)

Candreva 67./11-m, Torregrossa 81.; De Paul 55.

Nik Prelec (Sampdoria) je sedel na klopi. Nedelja, 17. januar:

Napoli : Fiorentina 6:0 (4:0)

Insigne 5., 72./11m, Demme 36., Lozano 38., Zielinski 45., Politano 89. Crotone : Benevento 4:1 (2:0)

Glik 5./a.g., Simy 29., 54., Vulić 65.; Falque 82.; R.K.: Sau 66./Benevento Sassuolo : Parma 1:1 (0:1)

Djuričić 94./11m; Kucka 37.

Jasmin Kurtić je za Parmo igral vso tekmo.



Atalanta : Genoa 0:0

Josip Iličić je za Atalanto igral 88 minut. Miha Zajc je za Genoo igral v prvem polčasu.



Inter : Juventus 2:0 (1:0)

Vidal 12., Barella 52.

Samir Handanović je za Inter branil vso tekmo. Ponedeljek, 18. januar:

Cagliari : AC Milan 0:2 (0:1)

Ibrahimović 7./11m, 52. R.K.: Saelemaekers 74./Milan.