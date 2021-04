Ibrahimovićeva kazen priložnost za Hrvata?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Napadalec AC Milana Zlatan Ibrahimović bo po izključitvi na sobotni tekmi proti Parmi moral počivati eno tekmo in zaradi provokativnega vedenja ter kritik na račun sodnika plačati še pet tisoč evrov.

Švedski veteran je prejel neposredni rdeči karton na tekmi proti Parmi po tem, ko je v 60. minuti nekaj zabrusil glavnemu sodniku Fabiu Maresci, ki je 39-letnega napadalca brez obotavljanja poslal v slačilnico.

Ibrahimović se je po tekmi branil, da Maresce ni užalil, a disciplinska komisija je prvega strelca AC Milana vseeno kaznovala z eno tekmo prepovedi in s pet tisoč evri denarne kazni.

Odsotnost Ibrahimovića bi lahko v nedeljo proti Genoi izkoristil hrvaški napadalec Mario Mandžukić, ki je do zdaj za Rossonere od januarja, ko je prišel v mesto mode, odigral le 82 minut. Mnogi menijo, da ima odlični Hrvat le še osem tekem časa, da prepriča vodilne pri Milanu, da mu podaljšajo pogodbo. Po do zdaj videnem, se to ne bo zgodilo.

