Švedi zgroženi: je Ibrahimović res ustrelil leva in z njim "okrasil" svoj dom?

Švedski časopis Expressen je objavil odmevno raziskovalno zgodbo o kar 82 švedskih državljanih, ki so v preteklih letih na safariju v Afriki uplenili kralja živali. Med njimi naj bi se leta 2011 znašel tudi švedski nogometni velezvezdnik Zlatan Ibrahimović, ki naj bi s čeljustjo, lobanjo in kožo ubitega leva "okrasil" svoj dom v Malmöju. Ustvarjalci prispevka so ga pozvali h komentarju, a se ni odzval.

Če poročanje švedskega medija Expressen drži, je povezava med kraljem živali in kraljem nogometa še tesnejša, kot bi si mislili. Ne samo, da ima kontroverzni Ibrahimović podobo rjovečega leva naslikano na svojem hrbtu in da take in drugačne primerjave s kraljem živali pogosto deli na družbenih omrežjih, eden od primerkov te veličastne živali naj bi krasil celo njegov dom v Malmöju na Švedskem.

39-letni zvezdnik Milana in švedske nogometne reprezentance je po poročanju prej omenjenega švedskega medija leta 2010 pridobil dovoljenje za lov, žival, ki je bila vzgojena v ujetništvu, pa ustrelil leto pozneje na safariju v Južni Afriki. Tam je lov na leve, ki so vzgojeni v ujetništvu, sicer dovoljen, a zato nič manj obsojanja vreden. Takšne živali so vzrejene izključno za lov, poroča omenjeni časnik.

Foto: zajem zaslona

Zaradi prestižne, a krvave trofeje samo ameriški turisti vsako leto ubijejo v povprečju 600 levov, prava številka pa je najbrž še precej večja.

Po podatkih Mednarodnega sklada za zaščito živali je bilo zgolj iz trofejnih razlogov med letoma 2004 in 2014 ubitih okrog 1,7 milijona eksotičnih živali.

Ustvarjalci prispevka so nogometaša, ki naj bi v kratkem podpisal pogodbo o podaljšanju zvestobe italijanskemu prvoligašu AC Milan, prosili za komentar, a jim ta (še) ni ustregel.