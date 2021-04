Handanović vse bližje naslovu, Iličić zadel za zmago

V nedeljo je v 30. krogu italijanskega prvenstva Inter Samirja Handanovića z 1:0 odpravil Bologno in prišel do nove zmage. Osem krogov do konca ima na vrhu enajst točk prednosti. Josip Iličić je vstopil s klopi in zadel za zmago Atalante s 3:2 nad svojim nekdanjim klubom Fiorentini. Igral je tudi Miha Zajc, ki je z Genoo z 0:3 izgubil proti Juventusu.