Pozor, Evropa! Slovencem se nasmiha bogata žetev.

Večina prvoligaških nogometnih tekmovanj v Evropi prehaja v zaključno fazo. Krog kandidatov za lovorike je iz tedna v teden manjše, za zdaj se lahko z naslovom državnega prvaka pohvali le en. To je Glasgow Rangers, ki je že pred dobrim mesecem dni v veličastnem slogu prekinil devetletno vladavino Celtica. Državni naslovi se nasmihajo mnogim slovenskim legionarjem, pred najbolj odmevnima uspehoma sta vratarska velemojstra Samir Handanović (Inter) in Jan Oblak (Atletico), trenutno vodilna v Italiji in Španiji.

Sezona 2020/21 je v marsičem posebna. Redke so izjeme med državami, ki dovoljujejo obisk tekem. Tribune stadionov so bolj ali manj prazne, nogometaši živijo v svojevrstnih mehurčkih, obremenjeni z morebitno okužbo s covid-19, tekmovalni urniki pa so sestavljeni tako, da bi lahko nogometašem po koncu domačih prvenstev ostalo še kaj premora, saj bo poleti plenil pozornost Euro, na katerem bo nastopilo skoraj "pol Evrope" (24 od 55 članic evropske nogometne družine). Žal med udeleženci ne bo Slovenije, bi pa lahko bilo še kako zanimivo v Prvi ligi Telekom Slovenije, kjer je pri vrhu kar tesno.

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi

Država Prvak Pokalni zmagovalec Albanija polfinale (14. april) Anglija polfinale (17. in 18. april) Armenija četrtfinale Avstrija finale LASK - Red Bull Salzburg (1. maj) Azerbajdžan polfinale (21. in 29. april) Belgija finale Standard Liege - Genk (25. april) Bolgarija polfinale (13. in 14. april) Bosna in Hercegovina polfinale (21. april) Ciper polfinale (14. in 21. april) Češka četrtfinale Črna gora polfinale Danska polfinale (15. april) Francija četrtfinale (21. april) Grčija polfinale (27. april) Hrvaška polfinale (14. april) Italija finale Atalanta Bergamo - Juventus Torino (19. maj) Izrael četrtfinale (20. 21. in 22. april) Kosovo polfinale (21. april) Luksemburg 1/16 finala Madžarska polfinale (14. in 15. april) Moldavija četrtfinale (19 in 20. april) Nemčija polfinale (30. april, 1. maj) Nizozemska finale Ajax - Vitesse (18. april) Poljska polfinale (14. april) Portugalska finale Braga - Benfica (23. maj) Romunija polfinale (13., 14. april in 12. maj) Rusija polfinale (21. april) Severna Irska 1/16 finala Severna Makedonija finale Akademija Pandev - Sileks (19. maj) Slovaška četrtfinale (13. in 14. april) Slovenija četrtfinale (14. april?) Srbija polfinale (21. april) Škotska Glasgow Rangers 1/8 finala (16., 17. in 18. april) Španija finale Athletic Bilbao - Barcelona (17. april) Švica četrtfinale (13. in 14. april) Turčija finale Antalyaspor - Bešiktaš Ukrajina polfinale (21. april) Wales ni potekalo

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav ter tudi nekaterih lig, ki se izvajajo v drugačnih časovnih okvirih.

Najbolj izenačeno v Španiji, najmanj na Otoku

Jan Oblak ima z Atleticom v Španiji pred Barcelono le točko ... Foto: Reuters Kar se tiče petih najmočnejših lig na svetu, bi lahko bilo zelo razburljivo v Španiji, kjer bi se lahko novi prvak iskal med Atleticom, Barcelono in Realom. Slednja se bosta danes zvečer pomerila na el clasicu v Madridu, kar bi lahko izkoristil Jan Oblak in se z Los Colchoneros spet nekoliko oddaljil od večnih rivalov.

Zelo izenačeno je, kar je glede na predstave PSG v Evropi veliko presenečenje, tudi v Franciji. Lille je po zadnji zmagi nad Parižani pobegnil na +3 pred branilci naslova, blizu sta tudi Monaco in Lyon. Serijski prvak Bayern ima v Nemčiji pred Kamplovim Leipzigom že bolj otipljivo prednost (+7), vse bolj se v Italiji smeji Interju, ki na državni naslov čaka že 11 let, njegov kapetan Samir Handanović pa je vse bližje prvi klubski lovoriki v bogati karieri.

... kapetan Interja Samir Handanović pa pred najbližjim zasledovalcem, mestnim rivalom AC Milan, kar 11 točk prednosti! Foto: Reuters

Največjo prednost ima v ''ligah petice'' Manchester City, ki ima s tekmo več pred mestnim tekmecem Manchester Unitedom tri točke prednosti. Izbranci Josepa Guardiole naskakujejo kar trojno krono.

Za zdaj je v evropskih državah, kjer se počasi končujejo prvenstva, znan le en prvak. To je Glasgow Rangers, ki je postal novi škotski prvak že sedmega marca. Takrat si je tudi matematično zagotovil naslov in prekinil develetno vladavino največjega tekmeca Celtica. Rangers so sicer osvojili že 55. naslov, hkrati pa tudi prvi, odkar so se po neslavnem finančnem propadu kluba in zdrsu v najnižjo ligo vrnili med elito.

Milanič drvi proti prvi slovaški kroni

Darko Milanič je vajen osvajanja lovorik v Sloveniji, zdaj pa je vedno bližje uspehu na Slovaškem, kjer ima pred DAC kar 13 točk prednosti. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Naslov prvaka se nasmiha številnim slovenskim legionarjem. Poleg Samirja Handanovića in Jana Oblaka, ki z Interjem in Atleticom trenutno vodita v serie A in la ligi, sta Kenan Bajrić in Alen Ožbolt, nekdanji napadalec Domžal je pred dnevi z zadetkom popeljal Slovan med osem najboljših v pokalu, pod vodstvom Darka Milaniča od novega naslova na Slovaškem oddaljena le še milimetre, odlično kaže tudi Mihi Blažiču s Ferencvarošem na Madžarskem.

V Ukrajini je v vodstvu kijevski Dinamo, pri katerem v zadnjem času ne igra poškodovani Benjamin Verbič. Če bi mu uspelo, bi prekinil dolgoletni niz Šahtarja, na Hrvaškem pa je najbližje naslovu Dinamo Zagreb, pri katerem nastopa Petar Stojanović, a ima opravka z zelo nevarnim in ambicioznim Osijekom, okrepljenim z dvema slovenskima reprezentantoma, Damjanom Boharjem in Mariom Jurčevićem.

Trener beograjske Crvene zvezde, ki ima po sredini zmagi nad Partizanom že 12 točk prednosti pred črno-belimi, je svak selektorja slovenske reprezentance do 21 let Milenka Ačimovića. Foto: Reuters V Srbiji je po nedavni zmagi v večnem derbiju proti Partizanu še korak bližje naslovu Crvena zvezda, ki jo vodi "slovenski" zet Dejan Stanković, v Črni gori si lahko Budućnost zagotovi naslov že to nedeljo v Nikšiću, z ogromno prednostjo imata opravka Young Boys (Švica) in Club Brugge (Belgija), Sarajevo z Elvisom Džafićem je vse bližje ubranitvi naslova v Bosni in Hercegovini, v Avstriji se nova zvezdica nasmiha bogatemu Salzburgu, za katerega je v tej sezoni že nastopil 17-letni biser slovenskega nogometa Benjamin Šeško, ki sicer igra kot posojen napadalec rdečih bikov igra in dosega zadetke za drugoligaša Liefering (v tej sezoni jih je dal šest) …